Război în Israel. Iranul a contribuit la planificarea atacului devastator al Hamas asupra Israelului

Ofițeri din cunoscutul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) au lucrat cu organizația teroristă din Fâșia Gaza din august. Scopul a fost de a planifica atacul din 7 octombrie, a dezvăluit Wall Street Journal. Complotul reprezentat cea mai semnificativă incursiune asupra granițelor Israelului de la Războiul de la Yom Kippur din 1973.

Detalii ale operațiunii au fost rafinate în timpul mai multor întâlniri la Beirut, la care au participat ofițerii IRGC și reprezentanți ai patru grupuri militante susținute de Iran, inclusiv Hamas, care deține puterea în Gaza, și Hezbollah, un grup militant și facțiune politică șiiță în Liban.

Israelul a dat vina pe Iran, afirmând că este în spatele atacurilor, chiar dacă indirect. „Știm că au avut loc întâlniri în Siria și în Liban cu alți lideri ai armatelor teroriste care înconjoară Israelul, deci evident că au încercat să se coordoneze cât mai mult posibil cu Iranul”, a spus ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan.

Hamas a recunoscut public că a primit sprijin din partea Iranului. Și duminică, președintele iranian Ebrahim Raisi a vorbit cu liderul Jihadului Islamic Palestinian Ziyad al-Nakhalah și cu șeful Hamas Ismail Haniyeh. Hamas și Hezbollah, organizații responsabile

Oficialii americani au declarat că nu dețin încă dovezi clare ale implicării directe a Iranului în acest atac. Secretarul de Stat Antony Blinken a afirmat:

Cu toate acestea, un oficial european și un consilier al guvernului sirian au furnizat aceeași informaţie. Cu privire la implicarea Iranului.

BREAKING:

Terror attack against Israel tourists in Alexandria, Egypt

An Egyptian police officer used his gun to start firing on a bus of Israeli tourists.

At least two Israeli were killed, many more are wounded pic.twitter.com/j8hQkI9OqK

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023