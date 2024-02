Avocatul Adrian Cuculis acuză că dosarul împotriva lui ÎPS Teodosie e unul fabricat

Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul lui ÎPS Teodosie, acuză că DNA nu are filmările incriminatorii, iar Recorder susține că le-a șters. Acesta mai spune c avocatul l-a apărat prea mult pe martorul în cauză.

Adrian Cuculis spune că dosarul împotriva lui ÎPS Teodosie e „fabricat”

„Procurorul, din punctul meu de vedere, l-a apărat extrem de tare pe martorul din această cauză pentru că este singura depoziţie incriminatoare din dosar şi, bineînţeles, tot de la martor au cumva înregistrarea, dar au reieşit câteva elemente importante.

În primul rând, se pare că s-ar fi filmat cu mai multe camere. Nu există niciun fel de dovadă că DNA-ul are originalul acestor înregistrări. Tot ce are DNA în acest dosar sunt nişte înregistrări copiate pe un alt dispozitiv, puse la dispoziţia DNA-ului. Deci, atenţie, DNA-ul nu are înregistrările originale, iar Recorder a şters înregistrările originale. Vorbim despre un dosar fabricat din punctul meu de vedere”, a explicat apărătorul lui ÎPS Teodosie.

Adrian Cuculis a remarcat că aproximativ 80% dintre întrebările adresate martorului au fost respinse, iar toate aspectele legate de integritatea datelor au fost respinse.

În opinia sa, este clar că DNA-ul are un interes major în susținerea martorului său, dar apărarea trebuie să-și facă datoria.

„Numărul 2, şi probabil că este bomba audierii de astăzi, au fost înregistrări, conform lui Leaşcu, prin care ar fi înregistrat demnitari ai statului român, alţi politicieni, alţi preoţi şi înalţi prelaţi, iar ulterior înregistrările respective le-a şters şi practic ele nu mai există. Singurele care au rămas au fost cele cu Înalt Preasfinţitul Teodosie şi cu consilierul acestuia.

Mie mi se pare că dosarul este o încercare puerilă de discreditare, cum am mai spus. Nu poţi să faci dosare penale pe înregistrări copiate de către martorul denunţător, puse pe un alt sistem şi ulterior, atenţie, puse la dispoziţia DNA-ului”, a explicat avocatul lui ÎPS Teodosie.

Avocata Arhiepiscopului Tomisului acuză DNA-ul de blocarea cererilor în probaţiune

După audierea martorului din dosar, Irina Luminiţa Stanciu, avocata Lui ÎPS Teodosie, a declarat la ieşirea din sediul DNA Constanţa că instituția a blocat cererile în probaţiune înaintate de ÎPS Teodosie.

„DNA-ul a încălcat grav dispoziţia articolului 100 aliniatul 2, sens în care a paralizat cererile în probaţiune formulate de către clientul nostru, Arhiepiscopul Tomisului.

De ce spun acest lucru? Am formulat o cerere în probaţiune prin care am solicitat să se dispună expertiză criminalistică asupra integralităţii şi originalităţii înregistrărilor care se află la dosarul cauzei, precum şi percheziţie informatică a suportului optic pe care s-a procedat la filmare.

Surprinzător, astăzi martorul a declarat că nu se mai află în posesia acestui suport optic, acesta a fost predat către publicaţia Recorder în 8 ianuarie 2024. Revenind ulterior la declaraţia sa, afirmă că, de fapt, au existat două camere de filmat şi că, de fapt, s-ar fi procedat la restituirea către Recorder în iulie 2023”, a explicat avocata Arhiepiscopului Tomisului.

Irina Luminiţa Stanciu menționează că apărarea a cerut Parchetului să emită o adresă către publicaţia Recorder pentru a furniza înregistrările care au fost utilizate la realizarea materialului și pentru a le pune la dispoziția opiniei publice. Această solicitare a fost respinsă într-o singură frază, argumentând că nu este utilă.

„În acest dosar se pare că probele solicitate de apărare sunt inutile şi nu sunt pertinente soluţionării cauzei”, a spus aceasta.

Avocata lui ÎPS Teodosie a adăugat că persoanele înregistrate de martorul în cauză sunt politicieni şi prelaţi.

Ce spune Petrică Leacșu, cel care a făcut filmarea cu ÎPS Teodosie

Martorul Petrică Leaşcu, cel care a realizat înregistrarea cu ÎPS Teodosie, a afirmat că la sediul DNA i-au fost luate declaraţii privind desfăşurarea faptelor.

Întrebat despre filmări, a spus: „Nu pot să mă acuz pe mine. Eu am acuzat Recorder că n-a dat toate filmările, n-am spus că au fost trunchiate sau nu sunt adevărate. Ce-a postat, ce-a difuzat Recorder sunt filmări corecte. Este adevărat că sunt editate pentru că nu poţi publica întreaga înregistrare. În timpul unei discuţii, îl poţi surprinde pe om în ipostaze mai puţin plăcute şi nu ai voie să-l expui public.

Eu am precizat foarte clar că filmările pe care le-am realizat n-au fost difuzate de Recorder. Le-am publicat eu, iar pe baza acelor filmări, DNA s-a autosesizat şi a deschis dosar penal. Profit de ocazie să întreb public Recorder cum explică lucrurile acestea, adică filmări pe care ei le-au considerat irelevante, procurorii DNA le-au considerat relevante?”.

Acesta a evitat să spună dacă ÎPS este o persoană coruptă, menționând că nu se poate pronunța în numele Justiției, potrivit News.ro.