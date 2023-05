Ionuț Stroe vorbește despre rotativă. Nicolae Ciucă vrea să își depună mandatul vineri, Marcel Ciolacu amână ocuparea postului de premier

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a vorbit despre situația politică actuală din România. Oficialul consideră că nimic nu trebuie să afecteze stabilitatea guvernării, iar premierul Nicolae Ciucă ar trebui să își depună mandatul vineri, 26 mai, așa cum s-a angajat public.

„Înțelegerea și angajamentul, până la urmă, public, în fața tuturor. Așa că suspendarea discuțiilor privind funcțiile din viitorul Guvern, sau aceste crize care necesită soluții rapide, nu trebuie să afecteze stabilitatea guvernării și, evident, necesitatea puneri în aplicare acestor angajamente luate în fața românilor.

Din punctul nostru de vedere este esențial ca odată invocată stabilitatea politică, să o urmăm și să ne aducem aminte că rațiunea acestei stabilități politice este, evident, continuarea tuturor angajamentelor pe care le-am făcut în fața românilor, din momentul în care am decis formarea acestei coaliții, evident, luăm în considerare și acest moment tranzitoriu care trebuie să finalizeze rapid și, evident, continuarea guvernării.

Continuitatea este obiectivul nostru numărul unu în actualul context politic”, a spus Ionuț Stroe într-o intervenția la PrimaNews.

Guvernul are deja soluții pentru greva din învățământ

Întrebat cine va deconta greva profesorilor, purtătorul de cuvânt al liberalilor a precizat că astfel de situații sunt peste interesele partidelor politice. Ionuț Stroe a mai precizat că miniștrii caută deja soluții pentru rezolvarea problemei din învățământ.

„Guvernarea este responsabilitate și așa că decontul politic sau orice interes pe care l-ar avea partidele politice, cade în plan secund. Evident că există problemă, ba mai mult decât atât, am avut crize mult mai mari decât cea din momentul de față din zona

învățământului.

Există soluții, de altfel știți foarte bine că astăzi, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației și cel al Fondurilor Europene au început deja demersurile să rezolvăm această problemă. Vă spun sincer, nu vedem niciun fel de problemă ca această țară și această coaliție să meargă înainte. Trebuie să avem continuitate în lucrurile bune pe care le-am făcut până acum, trebuie să avem continuitate în tot ceea ce am angajat și am onorat până în momentul de față. Este absolut vital să continuăm și discuțiile din cadrul coaliției privind agenda de guvernare, privind agenda de guvernare pe care, evident, ni-l dorim a fi îmbunătățit și să ne onorăm toate angajamentele în fața românilor.

Ce contează în momentul de față este stabilitatea și buna guvernare, mai puțin decontul politic sau cum spuneați dumneavoastră, cine pierde, cine câștigă.

Modalitatea în care se realizează această colaborare, această tranziție, rotativă, inclusiv negocierea eventualelor funcții în Guvern, se pot încheia foarte, foarte rapid pentru că noi știm sigur că există voință politică, atât din partea noastră, a liberalilor și credem noi că și din partea social-democrată și evident că interesul general este pus înaintea

oricăror funcții politice sau a altui interes”, a mai spus oficialul liberal.

Ionuț Stroe susține că Guvernul este deschis să negocieze cu reprezentanții sindicatelor

Purtătorul de cuvânt al PNL susține că Guvernul este deschis în dialogul cu reprezentanții sindicatelor din învățământ. El a oferit și câteva exemple pentru ca toată lumea să înțeleagă cu autoritățile s-au gândit deja la mai multe variante pentru Educație.

„Ați văzut toată deschiderea afirmată de Guvern în dialogul cu sindicatele. Ați văzut deja soluții care se creionează, în momentul de față, atât în întâlnirea de ieri cât și în demersul de astăzi al celor patru Ministere. Am să vă dau câteva exemple, ca să înțeleagă toți și mai ales cei interesați de aceste măsuri, pentru că de exemplu, se creează cadrul legal chiar în acest moment, în acestă întâlnire privind salarizarea întregului personal nedidactic din învățământul de stat, la fel cum este prevăzut în acea grilă din Legea cadru privind salarizarea personalului. La fel, putem estima o creștere de 9%, cu un impact bugetar de 90 de milioane, la fel se lucrează la un bonus pentru profesorii debutanți, se lucrează la acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în acele unități de învățământ din

acele zone defavorizate. Deci, sunt lucruri concrete, ba mai mult decât atât, putem vorbi despre un interval relativ scurt de timp în care Guvernul s-a angajat să soluționeze această problemă a salariilor din Educație. Evident, pentru a nu afecta procesul de învățământ, pentru a nu afecta copiii care s-au pregătit și sunt în faza examenelor sau încep în momentul de față examenele pentru Evaluarea Națională, pentru Bacalaureat, pentru admitere, pentru a nu compromite efortul părinților care au investit în acești copii și care pe parcursul anului, evident, au pus umărul la pregătirea copiilor și cel mai important lucru, pentru a asigura profesorilor drepturile pe care le au.

Deci, foarte probabil este ca în foarte scurt timp să avem niște soluții de moment. La fel Ministerul Muncii, ați văzut foarte bine, cel care este responsabil de elaborarea acestei legi a salarizării angajaților din sistemul de stat, s-a angajat ca până pe 15 Iulie să avem acea lege mult așteptată de români. Din punctul nostru de vedere, al Guvernului, domeniul Educației este unul cu prioritate în aceste momente și probabil vom avea un interval de timp relativ scurt pentru soluționare acestei situații.

În ceea ce privește Legea privind eliminarea pensiilor speciale, la ora 13.00 știți că există la Guvern, o întâlnire, la solicitarea primului ministru, împreună cu Ministerul Muncii, probabil că și domnul Ciolacu va fi acolo, pentru promovarea acestui act normativ.

S-au încheiat discuțiile cu Comisia Europeană, avem raportul de analiză al Băncii Mondiale, avem consultanța primită privind modul cum putem face acest lucru, nu ne rămâne decât să transferăm în legislație toate prevederile, recomandările și modul în care putem promova acest act normativ.

La fel, Ministerul Muncii este prezent la această întâlnire și probabil că într-un interval de timp foarte scurt vom promova acest act legislativ”, a explicat Ionuț Stroe.

Problema pensiilor speciale nu este rezolvată, așa cum cere Ciolacu pentru a veni în funcția e premier

Oficialul liberal a recunoscut că legea pensiilor speciale nu este nici pe departe rezolvată. Aceasta a fost una dintre condițiile pe care Marcel Ciolacu le-a pus pentru a deveni premier. El vrea ca această lege să fie adoptată înaintea rotativei.

„V-aș minți dacă v-aș spune că problema este rezolvată. Există proiectul, în momentul de față la Senat, știți bine, în Comisie. Dacă Ministerul Muncii s-ar mișca suficient de rapid și în urma întâlnirii de astăzi ar transmite Parlamentului amendamentele, măsurile, propunerile pentru îmbunătățirea cestui act legislativ, am putea avea, în

procedură accelerată, un vot final până la sfârșitul acestei săptămâni.

Având în vedere experiența altor legi, care au fost declarate neconstituționale, n-aș miza pe o grabă sau pe o accelerare forțată a acestui proces legislativ, pentru că de data asta ne propunem să promovăm un proiect care să stea în picioare indiferent de cum va fi contestat ulterior sau de testul de constituționalitate de la Curte.

Avem expertiză internațională, știți bine, nu l-am mai promovat urmare a inițiativelor parlamentare sau a unor partide, ca data trecută. Suntem la al treilea proiect legislativ pe care îl elaborăm pentru eliminarea pensiilor speciale și ne dorim ca de data asta să fie unul cu rezultate concrete, să nu fie cumva întors în Parlament pentru motive care țin de constituționalitate și, evident, de legalitate. Până la urmă trebuie să construim un sistem de pensii care să fie și sustenabil, trebuie să echivalăm cumva regimul acesta special de până acum cu principiul contributivității. Sunt lucruri foarte complicate. Nu știu dacă o săptămână ar fi suficient dar dacă, apropo de așteptarea pe care o menționați și dumneavoastră, dacă Ministerul Muncii va depune un efort suplimentar, probabil că va putea să treacă într-o săptămână ce nu au făcut de câteva luni de zile, de când așteptăm acest lucru.

Aș vrea să continui o idee cum că această guvernare ar fi devenit o corvoadă. Nu, pentru noi liberalii este o mare responsabilitate, pe care am asumat-o frontal, am depășit foarte multe crize, ba mai mult decât atât, niciodată nu am guvernat cu ochii la sondaje.

Avem rezultate, ba mai mult, premierul s-a implicat personal în toate situațiile de până acum. Avem creștere economică, avem un PNRR care se implementează, chiar dacă cu dificultate, în momentul de față, fătă niciun fel de întârziere. Avem absorbție a fondurilor europene la cote maxime. Niciodată nu am avut, este fără precedent procentul absorbției fondurilor europene. Există reforme angajate, există investiții care au depășit 7% din PIB în derulare, există sprijin pentru familii în România”, explică Ionuț Stroe.

PNL este asumat

În urma acestor declarații, moderatorul i-a spus lui Ionuț Stroe că majoritatea românilor nu sunt de acord cu aceste afirmații. Oficialul liberal a ținut să explică faptul că gradul de mulțumire nu este la cote maxime, însă premierul Ciucă și liberalii sunt asumați.

„Eu nu am spus că gradul de mulțumire publică este la cote maxime. Eu am spus că PNL și premierul Ciucă a asumat, cu toate greutățile și responsabilitățile, această guvernare și să nu aibă cineva impresia că vom abdica vreodată de la acest principiu care a definit toată guvernarea liberală.

Nu fugim de responsabilitate, guvernarea nu este o corvoadă pentru noi, este o mare responsabilitate publică asumată și am făcut chiar sacrificii politice, apropo de acest compromis al acestei coaliții, tocmai pentru a sigura o guvernare funcțională și stabilitate.

Nu am auzit niciun român vorbind despre această maximă urgență, dar o s-o notăm și o să rezolvăm această problemă”, a mai spus Ionuț Stroe în cadrul intervenției sale.