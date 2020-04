Ionuț Negoiță, finanțatorul formației Dinamo București a anunțat astăzi că viitorul trupei din Șoseaua Ştefan cel Mare este „incert către foarte pesimist”.

„Am promis suporterilor ca voi ramane pana in primavara, deja suntem in primavara. Voi face ce voi putea pentru ca lucrurile sa ramana ok, dar vad ca nimeni nu ia in serios lucrul asta, toti cred ca totul se va intampla de la sine. Nu a venit nimeni sa gaseasca o solutie, sa se implice intr-un fel sau altul. Ca urmare, viitorul lui Dinamo este destul de incert, catre foarte pesimist. Sansele ca Dinamo sa supravietuiasca sunt destul de mici”, a declarat patronul la „Ora exactă în sport”.

Şi a continuat: „Am spus si o repet, Dinamo va fi sau nu, in functie de ce solutie vor gasi dinamovistii. Nu ma refer doar la fani, pentru ca avem foarte multi dinamovisti care alta data erau vocali si voiau sa faca lucruri si sa conduca clubul, eu nu ma pricepeam”, a declarat Negoita pentru PRO X.