Ionuț Lupescu, posibil candidat la Primăria Capitalei. Nicolae Ciucă: „Va fi sondat”

Ionuț Lupescu va fi sondat pentru Primăria Capitalei, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Anunțul a fost făcut de Nicolae Ciucă. Politicianul a precizat că acesta a fost ales pentru experiența acumulată în perioada în care s-a aflat în fruntea UEFA și FIFA.

Ionuț Lupescu este în prezent colaborator la CS Dinamo, însă ar putea intra în cursa alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nicolae Ciucă a anunțat că numele fostului director tehnic al UEFA va fi inclus în sondaje. Astfel, bucureștenii vor putea să își exprime opinia vizavi de această propunere.

Ionuț Lupescu, posibil candidat la Primăria Capitalei

Fostul director tehnic al UEFA este în colaborator la CS Dinamo, unde încearcă să reconstruiască academia. Ionuț Lupescu a fost ales de liderul PNL pentru experiența dobândită la conducerea FIFA și UEFA. Astfel, fostul mijlocaș, membru al „Generației de Aur”, ar urma să fie inclus în sondajele pentru alegeri. În acest mod, liberalii vor putea afla opiniile bucureștenilor.

„Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an, Bucureștiul nu are atâția bani!, și l-a gestionat foarte bine. ”, a spus liderul PNL.

Experiență în fruntea UEFA

Ionuț Lupescu a fost director tehnic la UEFA și membru al Comisiei tehnice la FIFA. Nicolae Ciucă este convins că fostul mijlocaș ar avea atuurile necesare pentru această funcție.

„S-a întors cu credențiale foarte bune din această funcție, eu îl evaluez, ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv.

Face parte din «Generația de Aur» și «Generația de Aur», la vremea respectivă, a făcut istorie... Eu consider că este foarte bun pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Ionuț Lupescu, pas spre scena politică

Încă de la începutul acestui an, fostul director tehnic al UEFA a fost curtat de partidele politice. În urma mai multor discuții purtate cu PNL, fostul mijlocaș preciza că se simte pregătit pentru a intra în politică.

„Am spus că vreau, la vârsta asta pe care o am, cred că e o vârstă bună să intru în politică. Dar nu orice. Adică eu îmi știu lungul nasului și încerc să ajut acolo unde cred eu că am o expertiză și am o experiență. ”, spunea acesta.

Ionuț Lupescu și-a început cariera de fotbalist la Dinamo București, în 1986. Ulterior, acesta a ajuns la Bayer Leverkusen în 1990. De asemenea, fostul mijlocaș a a jucat la Borussia Mönchengladbach, înainte de a se întoarce la Dinamo.