Ionuț Dolănescu le răspunde celor care o „îngroapă” pe mama sa, Maria Ciobanu

Ionut Dolănescu a mărturisit că mama lui, Maria Ciobanu, nu ar avea probleme de sănătate, cum s-a speculat în trecut, dar că este dezamăgită de zvonurile din ultima vreme. Acesta a mai spus că discută cu artista în fiecare zi la telefon și că încearcă să-i fie aproape.

„Mama este bine, vorbesc zilnic cu dânsa la telefon, este la Los Angeles. Mulțumim lui Dumnezeu că este bine, sănătoasă la aproape 86 de ani. Îmi pare rău că nimeni nu verifică informațiile. Chiar mai devreme am vorbit cu sora mea de la Paris, reputata soprană Leontina Văduva. Și era oarecum descumpănită, tristă că apar tot felul de tâmpenii despre ea. Nu scrii că a murit Maria Ciobanu și… Dar ea e bine, sănătoasă, v-am mai spus. Din fericire o mai țin și memoria, și mintea…Soțul dânsei, Mircea Câmpeanu, a avut probleme de sănătate și nu cred că-și permite un zbor atât de lung, de peste 12 ore. La vârsta dânsului e destul de complicat, are și el 84 de ani. E destul de riscant, a avut mai multe complicații, i s-a pus și două stenturi la inimă. Știți cum e, de la un anumit timp se degradează mai ușor corpul. În concluzie, nu știu dacă mama va veni în această vară în țară, probabil, că am să o vizitez eu la Los Angeles”, a spus fiul Mariei Ciobanu.

Maria Ciobanu a renunțat la concerte

Ionuț Dolănescu a mai spus că Maria Ciobanu s-a retras din viața muzicală din cauza vârstei înaintate, dar că nu și-a pierdut vocea.

„Bine, mai cântă pentru familie, pentru românii de acolo la diferite întruniri, dar nu mai concertează, vă dați seama, are o vârstă înaintată. Oferte sunt, dar s-a retras din viața muzicală. Noi chiar i-am dedicat în 2017, 2018 un turneu întreg, am fost prin toată România. Acela a fost turneul de retragere. Sigur, din când în când, mai cântă pentru apropiații dânsei. Voce mai are, dar vârsta…”, a declarat acesta.

Ionuț Dolănescu a subliniat și că nu se va mai naște curând o voce ca a mamei sale și că aceasta va rămâne un fenomen.

„Mama, în felul dânsei, rămâne un unicat al muzicii populare românești. Dacă îmi permiteți, aș numi-o chiar simbol național, un reper pentru muzica populară. Nu se va mai naște curând o voce ca a Mariei Ciobanu. Pentru asta o putem numi fenomen”, a spus fiul Mariei Ciobanu pentru Cancan.