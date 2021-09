Jurnalistul Ionuț Cristache, scos din nou de pe post: ”Așa înțelege conducerea Televiziunii Publice libertatea presei”

Ionut Cristache a anunţat că emisiunea „România9” nu va mai fi nici astăzi difuzată, mai mult, jurnalistul spune că a fost înlocuită cu o ediţie specială, în condiţiile în care invitatul era foarte cunoscut, emisunea era de interes public.

Ionut Cristache: Așa înțelege conducerea Televiziunii Publice libertatea presei

Ionut Cristache: „Tocmai am fost anunțați de conducerea TVR, mai exact de Eduard Darvariu că emisiunea #România9 de azi, ca şi cea de ieri, este scoasă de pe post şi înlocuită cu o ediţie specială! Asta în condițiile în care invitatul zilei era cunoscut, era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziție să se audă la Televiziunea Publica, în contextul crizei actuale! Așa înțelege conducerea Televiziunii Publice libertatea presei!”, a scris jurnalistul pe contul personal de Facebook.

Noua conducere a TVR nu este la prima mișcare de acest fel cu privire la emisiunea „România 9”

Jurnalistul Ionuț Cristache a mai avut scoasă emisiunea de către şefii TVR. Acesta spunea, tot pe social media: „Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1. Mi-a spus sec: „De pe 21 iunie eşti de la 17.00”. Am întrebat: „De ce?” „Că aşa a vrut doamna!”.

Ionuț Cristache acuza că emisiunea, lider de post, e mutată într-un interval orar în care audiența este mult mai mică, şi spune:

„Nu mi s-a comunicat oficial, în scris, că emisiunea România 9 devine România 17. Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1, Eduard Dârvariu. Mi-a spus sec: De pe 21 iunie eşti de la 17.00. Am întrebat: De ce? Mi s-a răspuns: Că aşa a vrut doamna!. Făcând referire la nioua şefă Ramona Săseanu.

L-am întrebat dacă a fost făcută o analiză de piaţă, care sunt argumentele, căci România 9, obiectiv vorbind, e lider de post, alături de jurnal în zilele în care e difuzată! Mi-a repetat că asta a fost voinţa doamnei şi dacă am nelămuriri să mă duc la dânsa! Cam asta a fost! Cumva mă aşteptam, dar mi se pare amuzant stilul!

În urmă cu 5 luni acelaşi Comitet director îmi prelungea contractul, pe motiv de performanţă and so on, acum s-a schimbat conducerea … Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9! Oare de ce se numea România 9? Înţeleg că plecăm din „Minorităţi”! Din rating 0.0! Şi de aici suntem liberi la speculaţii în lipsa unor explicaţii obiective şi argumentate!”, a declarat atunci Ionuţ Cristache