Ionuț Badea, pus de mamă să restituie banii de la echipă. Panicată când a văzut suma imensă







Ionuț Badea a trecut prin momente complicate atunci când a adus acasă primii bani câștigați de la echipă la 18 ani. Mama sa a crezut că i-a obținut prin metode ilegale și i-a spus să îi returneze.

Ionuț Badea, față în față cu mama

Fostul fotbalist a explicat la un podcast faptul că atunci când a adus acasă primii bani câștigați de la echipă a avut un șoc. Mama sa l-a luat la întrebări legat de proveniența banilor. ”Nu eram pregătit să fac și altceva și era și domeniul meu. Adică mă gândeam. Oricum mă gândeam că o să joc fotbal de performanță. Și îmi aduc aminte când am ajuns prima dată cu banii acasă de la echipă.

Nici nu știam că trebuie să primim bani. Și am intrat, am câștigat un meci și am intrat și eu după pauză, copil fiind, bine copil la 18 ani nu prea mai eram. Dar în perioada aia așa eram considerat, adică era greu, trebuia să fii cel mai bun ca să poți să intri repede. Și am venit cu aproximativ 40.000 de lei acasă sau ceva așa.

Și i-am spus mamei, ăștia sunt banii de la fotbal. Mama când a văzut banii zice: aoleu, ce-ai făcut Ionuț? Te rog eu du banii de unde i-ai luat. Ei nu își dădeau seama că se pot câștiga bani din fotbal”, a povestit Ionuț Badea.

”Începuse cizmarul să mă urască”

De asemenea, acesta a mai povestit cât de mult a ținut la o pereche de ghete. ”Nu mai știu ce mi-am luat prima dată, dar sigur mi-am luat o pereche de ghete noi. Îmi aduc aminte, copil fiind, că au apărut ghetele alea Diadora și însemnul ala verde fosforescent. Am ținut ghetele alea, cizmarul începuse să mă urască. Le-a peticit, de nu mia știa.

La un moment dat li s-a rupt talpa pe jumătate și tata fiind la Uzina la Dacia, a vorbit cu cineva să facă două lamele. Și să le prindem cu două lamele deșurubabile, una pe stânga și una pe dreapta. Intra apa pe dedesubt,. Talpa era ruptă și lamelele susțineau. Și așa le-am mai ținut câteva luni”.