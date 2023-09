Ion Țiriac vrea să fie unic în Europa. Ce va face cu faimoasa colecție de mașini

Ion Țiriac este pasionat de mașini exclusiviste. Miliardarul român, Ion Țiriac (84 de ani) a luat, prin intermediul Fundației Țiriac, decizia de a mări exponențial colecția de mașini de epocă. Fostul jucător de tenis va investi milioane de euro pentru a mări cu încă 100 de exponate colecția de automobile de lux.

Miliardarul este unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România şi nu numai. Fiind un mare împătimit al mașinilor exclusiviste, miliardarul a strâns pe parcursul anilor o colecție impresionantă de mașini. Iar planul pe care-l are îl poate face unic în Europa:

„Dacă încep să socotesc milioanele, atunci nu o mai fac. Am început colecția foarte târziu, acum vreo 30 de ani. Dacă începeam acum 50 de ani, eram om bogat cu mașinile acestea. Pentru că în ultimii 20-30 de ani s-au triplat prețurile la tot ce este istoric. Nu am început cu un scop comercial. Mi-a plăcut, am avut posibilitatea și modul financiar ca să mi le procur. Le-am procurat și a devenit, peste noapte, o treabă atât de importantă încât Fundația este pregătită să investească milioane și milioane bune de euro, ca să mărească tot ce este în spate. Mai mult decât atât, să facă loc pentru încă 100 de mașini, iar apoi vom fi, de departe, cea mai mare colecție din Europa”.