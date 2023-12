Ion Țiriac și-a luat tractor Porsche. Ce va face miliardarul cu noua achiziție

Ion Țiriac, miliardarul român de 84 de ani, și-a cumpărat un tractor Porsche-Diesel Super S 308, restaurat integral după anul 2000. Porsche-Diesel Super S 308 este versiunea extinsă a mult mai cunoscutului Super N 308, având un motor de 2.625 cc și dezvoltând 38 CP. Acest model, urmașul lui Allgaier A 133 S, a fost înlocuit mai târziu de versiunea modernizată, Porsche-Diesel Super N 309.

Producția acestui tractor a început în 1950, inițial în colaborare cu Allgaier Werke GmbH (sub marca Allgaier) și apoi, începând cu 1956, în colaborare cu grupul Mannesmann, care avea o unitate de asamblare în Friedrichshafen, potrivit GSP.

Ion Țiriac are o colecție de mașini impresionantă

Țiriac este pasionat de mașini exclusiviste. Miliardarul român a luat, prin intermediul Fundației Țiriac, decizia de a mări exponențial colecția de mașini de epocă. Fostul jucător de tenis va investi milioane de euro pentru a mări cu încă 100 de exponate colecția de automobile de lux.

„Dacă încep să socotesc milioanele, atunci nu o mai fac. Am început colecția foarte târziu, acum vreo 30 de ani. Dacă începeam acum 50 de ani, eram om bogat cu mașinile acestea. Pentru că în ultimii 20-30 de ani s-au triplat prețurile la tot ce este istoric. Nu am început cu un scop comercial. Mi-a plăcut, am avut posibilitatea și modul financiar ca să mi le procur. Le-am procurat și a devenit, peste noapte, o treabă atât de importantă încât Fundația este pregătită să investească milioane și milioane bune de euro, ca să mărească tot ce este în spate. Mai mult decât atât, să facă loc pentru încă 100 de mașini, iar apoi vom fi, de departe, cea mai mare colecție din Europa”.

A cumpărat mașina gangsterul Al Capone

Miliardarul are colecție de 400 de mașini și motociclete. Printre aceste motoare se numără și unele dintre cele care au aparținut unor celebrități precum Sammy Davis Jr și Elton John. Iar dacă nu este suficient de spectaculos, ceea ce a făcut, se spune că Țiriac ar fi proprietarul unei mașini care a fost condusă chiar de gangsterul Al Capone în perioada prohibiției.

Cea mai bizară achiziție a lui Ion Țiriac

Recent, miliardarul a cumpărat și mașina de Formula 1, Red Bull Racing RB6. Mașina Oracle Red Bull Racing RB6 are numărul şasiului #13 și este dotată cu o caroserie actualizată sezonului 2016-2017. Automobilul de colecție a fost conceput şi dezvoltat sub conducerea celebrului designer Adrian Newey, iar printre cei care au pilotat-o se numără Sebastian Vettel şi Mark Webber.