Dinamo a început sezonul acesta cum nu se poate mai prost. După rușinea suferită la Ovidiu, scor 0-5, cu FC Viitorul, în prima etapă a Ligii 1, lucrurile s-au complicat și mai mult la clubul din Ștefan cel Mare. Situația dezastruoasă a echipei s-a prelungit practic, mai ales că precedenta stagiune a fost una de uitat pentru întreaga suflare dinamovistă.

Suporterii au pus și de această dată tunurile pe conducerea echipei, dar și pe noul tehnicina Eugen Neagoe. Ionuț Negoiță își dorește cu orice preț să scape de Dinamo, dar investitorii se pare că nu se prea bat pentru a prelua gruparea dinamovistă. Totuși, Negoiță susține că Ion Țiriac ar fi o variantă. Una spectaculoasă, mai ales că cel mai bogat român este și un dinamovist convins. P e n t r u această mutare, finanțatorul „câinilor” a mărsturisit că este dispus să îi cedeze gratis acțiunile miliardarului Ion Țiriac.

„E cea mai bună variantă pentru Dinamo”

„Domnul Țiriac este un dinamovist pursânge. Are o expertiză sportivă de necontestat, a organizat și organizează turnee la cel mai înalt nivel, are o avere considerabilă, prin urmare cred că este cea mai bună soluție pentru Dinamo. Și îmi exprim disponibilitatea fermă de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo. Cu o minimă condiție, anume aceea de a realiza investiții în club prin care să readucă Dinamo acolo unde îi este locul, să facă performanță. În condițiile in care îl cedez gratuit, cred că este o afacere extrem de bună pentru dânsul și sper să accepte și să reușească sa readucă Dinamo acolo unde ii este locul”, a spus Ionuț Negoiță, pentru Gazeta Sporturilor.

Miliardarul a râs de situația „câinilor”

Țiriac, însă, s-a amuzat pe seama echipei de suflet: „Întrun joc de tenis, cum se spune pe englezeşte, într-un game, 30-0 sau 0-30 este cel mai important scor. Ca 2-0 la fotbal. Bine, încă n-a fost 30-0 la fotbal, dar aşa cum se duce Dinamo, poate iese. Îmi pare rău, e echipa mea”, a spus Țiriac. Contactat de „Evenimentul zilei”, Ilie Năstase a dezvăluit că bunul său prieten nici măcar nu vrea să audă de o eventuală implicare în fotbalul românesc. „Mie mi-a spus că nu vrea să se bage. Nu își dorește să fie înjurat. Nu vrea ca numele lui să fie călcat în picioare”, ne-a spus „Nasty”.

