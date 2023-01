Ion Țiriac Jr. își caută o nouă iubită? Relația cu Sorana Cîrstea ar putea fi istorie. „Am cucerit, am leșinat și am evacuat”

Trio-ul amoros dintre Sorana Cîrstea, Ion Țiriac Jr. și Ileana Lazariuc nu a luat sfârșit nici în 2023. Mai mult, fiul lui Ion Țiriac s-ar fi despărțit definitiv de jucătoarea de tenis, chiar dacă au încercat să păstreze discreția.

Relația dintre Ion Țiriac Jr. și Sorana s-ar fi destrămat în vacanță din Himalaya de acum un an. „Am mers, am urcat, am cucerit, am leșinat și am evacuat”, spunea fiul lui Ion Țiriac după câteva zile de petrecut cu iubita lui.

La scurt timp, Sorana Cîrstea a postat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare și o poză cu munții Himalaya. „Doar un copil mic și un munte foarte mare”, a spus jucătoarea de tenis.

Surse din interiorul cuplului au declarat că relația dintre Sorana și Ion Ion a început în 2020, dar că sportiva nu a vrut să dezvăluie nimic despre povestea ei de iubire. Mai mult, jucătoarea de tenis nu s-ar fi vindecat după despărțirea de Santiago Giraldo, iar acesta ar fi fost motivul pentru care Ion Ion Țiriac i-ar fi spus adio.

Amintim că Ion Țiriac Jr. a fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, cea care l-a făcut și tătic. Într-o perioadă, fanii au crezut că cei doi s-au împăcat, iar totul ar fi pornit de la o serie de tachinări de pe rețelele de socializare, potrivit Rețeteșivedete.

Ion Ion Țiriac, între Sorana Cîrstea și Ileana Lazariuc

Chiar dacă Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au declarat că au o relație de prietenie de dragul copiilor, fanii au crezut că este vorba despre mai mult de atât. În urmă cu câteva luni, fosta noră a lui Ion Țiriac a postat o imagine cu o priveliște montană și cu mesajul „Mi-e dor de tine“, scris în engleză.

„Când tu ești centrul universului lui. Mișcă-te la dreapta. Lumina soarelui îți cade mai bine din unghiul ăla”, a mai scris Ileana Lazariuc în dreptului altei fotografii. Ion Ion Țiriac a reacționat la scurt timp: „Am vrut să prind apusul în părul tău“. „A fost frumos apusul în ziua aia, ai dreptate”, a mai scris frumoasa moldoveancă.

Acestea nu sunt singurele postări de pe Instagram la care Ion Ion Țiriac i-a răspuns fostei partenere, Ileana Lazariuc.