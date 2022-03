Ion Țiriac dă marea lovitură! Investiţie uriaşă a magnatului. A pus la bătaie 100 de milioane de euro

Miliardarul Ion Țiriac (82 de ani), unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, a anunțat că intenționează să construiască un complex sportiv de cinci stele în zona Otopeni.

Investiția totală în acest proiect grandios se ridică la peste 100 de milioane de euro, iar Țiriac spune că are banii deja pregătiți. S-a gândit și la numele viitorului complex sportiv: Academia Țiriac, sau Academia Țiriac-Năstase.

Arena ar urma să fie gata în doi ani. Va avea 7.000 de locuri și zeci de terenuri de tenis. „Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024“, a declarat Ion Țiriac, pentru gsp.ro.

Buget mic și fără investiții majore în sport

Omul de afaceri ar vrea să aducă în România și un turneu major de tenis, dar țara noastră nu îl poate ține în acest moment. Bugetul pentru sport în România este extrem de mic, iar investițiile lipsesc cu desăvârșire.

„Un turneu de 500 pe care l-aș vrea eu costă cam 3-4 de milioane de euro pe an. Am o promisiune de la ATP, dar România nu poate să-l țină. La Arenele BNR nu mai e nicio șansă! E inutil, am renunțat să mă gândesc. Noi nu am semănat nimic și nu avem nimic de cules. Bani la sport sunt zero, iar cei pe care îi avem nu știm să-i utilizăm. Am fost și la domnul Novak, de vreo trei-patru ori. 0,072%, ăsta e procentul din PIB alocat Ministerului Sportului! Când spui zero virgulă zero … nu mai trebuie să spui nimic, cu asta ai terminat!“, a spus Ion Țiriac.

Avere de 7,2 miliarde de lei

Ion Țiriac este pe locul al treilea în topul celor mai bogați români, cu o avere de 7.2 miliarde de lei. Omul de afaceri a înregistrat în pandemie o creștere importantă a averii, informează Forbes. Mai exact, în 2020 Ion Țiriac avea o avere estimată la 6 miliarde de lei, conform sursei citate. În 2021, averea sa a ajuns la 7.2 miliarde de lei.