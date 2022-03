Ion Ţiriac dă de pământ cu Ilie Năstase! Dezvăluirea ruşinoasă despre fostul lider ATP. Câți bani i-a dat magnatul

Ion Țiriac este prieten de-o viață cu Ilie Năstase, alături de care a scris istorie pentru naționala de Cupa Davis a României. Miliardarul a recunoscut însă că de multe ori este deranjat de comportamentul lui „Nasty”. Despre care spune că apare mult prea des în tabloide.

„Are o carismă, asta nu-i lipsește absolut deloc. Dar are greșelile lui ca orice alt om. A ajuns la venerabila vârstă de 80-90 de ani, nu-mi mai aduc aminte cât are, dar a rămas aceeași personalitate. Nu pot să-l mai cert. Are prea multe influențe colaterale. Nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le face. Inclusiv cu aceste prezențe continue în „yellow press” (n.r – presa tabloidă). Dar sunt două posibilități”, a spus Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro.

Ion Țiriac nu renunță la prietenia care îl leagă de Ilie Năstase

El a mai afirmat că nu poate renunța la prietenia care îl leagă de Ilie Năstase și îl acceptă pe fostul tenismen așa cum este. „Ori îl accepți pe Ilie Năstase cum este, ori îl arunci la gunoi. Eu la gunoi nu pot să-l arunc! N-am cum după atâția ani. Face parte din viața mea. Am avut acel an faimos, 1973, când el a fost numărul 1 și când a fost greva jucătorilor la Wimbledon, dar el a jucat.

Pentru că voia să câștige, iar eu atunci nu am vorbit deloc cu el. Mi-am învățat lecția mea, nu a lui. Așa trebuie să-l accepți. Și-acum îl acceptăm așa cum este. Asta e!”

Câți bani i-a dat omul de afaceri lui „Nasty”

Întrebat de Ovidiu Ioanițoaia dacă îl ajută pe Năstase cu bani, Țiriac a dezvăluit: „Sunt două variante și aici. Țiriac la 16 ani lucra la Steagul Roșu, în fabrică. Jucam și 4-5 ore pe zi, dar doar când scăpam. Când m-au lăsat să lucrez doar patru ore, atunci jucam și mai mult tenis. Iar Năstase la 15 ani bătea minge, de tenis ori de fotbal. Le ascundea mingea ălora din prima divizie.

El putea orice! Apoi, Țiriac a muncit de la 16 ani toată viața, iar Năstase a fost un geniu și în viața lui n-a muncit o zi! Ce poți să pretinzi de la un om care trăiește cum trăiește și în viața lui n-a muncit o zi? Ori se joacă, ori este personalitatea care este. Ori face asta, ori aia. El nici la tenis n-a muncit! Dar el iubea jocul și dacă-l puneai să joace cinci ore, cinci ore le juca. Însă e altă personalitate.”