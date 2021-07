Mare surpriză înregistrată în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, după ce elvețianul Roger Federer a fost învins și eliminat fără drept de apel de polonezul Hubert Hurkacz, locul 18 ATP.

Roger Rederer, fără șanse în sferturile de finală de la Wimbledon

Roger Federer a comis multe greşeli neforţate şi a fost depăşit evident la capitolul pregătire fizică de polonezul în vârstă de 24 de ani, care s-a impus în trei seturi, 6-3, 7-6(4), 6-0. Confruntarea de pe iarba londoneză a durat o oră și 48 de minute.

În penultimul act, al turneului de Mare Șlem, Hurkacz va evolua contra italianului Matteo Berrettini, locul 9 ATP şi cap de serie numărul 7, sau împotriva canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 19 ATP şi cap de serie numărul 16 ATP.

Elvețianul Roger Federer are în palmares 20 de titluri de Mare Șlem și s-a impus la Wimbledon de opt ori, în anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017. Tot miercuri, sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial şi principal favorit, s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a trecut fără mari probleme, în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-4, de ungurul Marton Fucsovics (locul al 48-lea ATP).

Ce va face elvețianul după ce se va retrage

Întrebat în acest an ce va face după ce se va retrage din „Sportul Alb”, acolo unde a scris istorie, Roger Federer afirma că are de gând să se stabilească în țara natală, Elveția. „Este țara mea preferată, o spun răspicat! Am știut întotdeauna că, după ce voi pune racheta în cui, voi locui aici. Când nu va mai merge cu tenisul, mă voi stabili în Elveția”, afirma Federer.

„Nole” şi-a adjudecat partida după două ore şi 20 de minute, şi va juca în penultima rundă a competiţiei împotriva canadianului Denis Shapovalov (12 ATP, favorit nr. 10). Acesta s-a impus la capătul unui meci extrem de echilibrat, după cinci seturi şi 3 ore şi jumătate de joc, în faţa rusului Karen Hacianov (locul 29 ATP, favorit nr. 25), cu scorul de 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4.