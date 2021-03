Deşi nu a mai evoluat în niciun meci oficial din luna februarie a lui 2020, de la semifinala cu Rafael Nadal, de la Australian Open, Roger Federer s-a descurcat de minune în disputa cu solidul britanic Daniel Evans, clasat pe locul 28 mondial.

Experimentatul tenismen elveţian, ajuns deja la vârsta de 39 de ani, a avut nevoie de trei seturi pentru a-l învinge pe Evans, însă condiţia sa fizică a impresionat. Federer a rezistat fără probleme aproape o oră şi jumătate pe teren, într-un meci la intensitate maximă.

„Faptul că nu am comis nicio dublă greşeală într-o oră şi douăzeci de minute, în primul meu meci de la revenire, dovedeşte că genunchiul meu se comportă foarte bine la serviciu. Acesta este un aspect crucial pentru jocul meu” a declarat, extrem de mulţumit, Federer.

Jucătorul din „Ţara Cantoanelor”, care şi-a trecut în palmares, de-a lungul carierei sale, nu mai puţin de douăzeci de titluri de Grand Slam, recunoaşte că mai are de îmbunătăţit unele aspecte ale jocului său, dar e convins, pe de altă parte, că poate să se lupte de la egal la egal cu marii rivali din circuit, sârbul Novak Djokovic şi spaniolul Rafael Nadal.

„Sunt foarte mulţumit de felul în care am gestionat momentele dificile ale acestei partide. Nu am avut deloc impresia că jocul meu se destramă cu cât punctele au început să devină mai importante. Am reuşit să joc aşa cum mi-am dorit şi acesta este un semn foarte bun” a fost discursul plin de încredere al campionului din Elveţia, de la sfârşitul meciului din optimile de finală ale turneului de la Dubai.