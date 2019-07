Serena Williams va evolua, astăzi, în semifinalele turneului major de la Wimbledon, împotriva cehoaicei Barbora Strycova (54 WTA). În celălalt duel din „careul de ași”, Simona Halep o va înfrunta pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), de la ora 15:00 (în direct la Eurosport și liveTEXT pe evz.ro).

„Chit că băbuţa aia (n.r. referire la Serena) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă, mai are şi kilogramele pe care le are, dar atunci când o rade, nici nu poţi să pui altfel pe româneşte, mingea se duce de două ori mai repede ca la oricare alta.

Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge, asta este sigur. Poţi însă să o mişti? Ce este înainte, oul sau găina? Ce este, lovitura ei care te termină sau poţi să o mişti tu cu prima şi atunci cu a doua aproape o termini.

Dar dacă nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una, ca să fie bună sau rea. Matematic şi pe hârtie, Simona poate să câştige cu oricare şi destul de uşor”, a spus Țiriac, pentru prosport.ro.

Anul trecut, Țiriac a luat-o în colimator pe americancă. „Cu tot respectul, [Serena Williams] are 36 de ani și 90 de kilograme. Mi-aș dori ca tenisul feminin să aibă alte opțiuni„, a spus românul, pentru Sport Bild.

Afirmația sa a deranjat-o teribil pe Serena, iar aceasta i-a răspuns. „Mereu spun că oamenii au dreptul la o opinie. În mod cert, tenisul feminin înseamnă mai mult decât mine. Mult mai mult, dar voi discuta cu el, credeți-mă, voi discuta cu el. Este un comentariu ignorant și sexist, poate că este un bărbat ignorant”, a spus Williams, pentru New York Times.

Te-ar putea interesa și: