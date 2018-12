Ion Iliescu şi americanii. ACUM SE EXPLICĂ MULTE. Ce s-a întâmplat în 1990? Mărturii istorice

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a declarat că americanii fac politică în funcție de de zonele unde găsesc petrol şi gaze.





Încă din anii 90, într-o discuţie purtată de consilierul american Zbigniew Brzezinski cu fostul şef de stat al României, Ion Iliescu, reprezentantul SUA a precizat că americanii fac politică în funcţie de zonele unde găsesc petrol şi gaze. Informaţia a fost făcută publică de Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, în deschiderea dezbaterii „Impactul economic al industriei de petrol şi gaze din România pe parcursul a 100 de ani: 1918-2018”. Acesta a explicat că evoluţia acestui sector este strâns legată de cea a României moderne şi că această industrie a jucat un rol extrem de important în modernizarea României. Resursele ce au contribuit la modernizare ţării noastre au fost petrolul, grânele şi cheresteaua. Guvernatorul BNR a arătat că lumea nu cunoaşte suficient istoria sectorului petrolier al României şi faptul că pe teritoriul ţării noastre s-a extras prima producţie de ţiţei înregistrată în statisticile mondiale. Bombardamentul american asupra Ploieştiului De asemenea, acesta a precizat că, în unele cărţi de istorie de referinţă nu se face nici o menţiune cu privire la România în ceea ce priveşte Primul Război Mondial. În schimb, când vorbim despre a doua conflagraţie mondială, România se face remarcată prin raidul aeerian al americanilor ce au bombardat câmpurile petrolifere şi rafinăriile din Ploieşti, pentru a distruge resursa de carburanţi a armatei germane. “În Al Doilea Război Mondial, petrolul a fost şi norocul, dar şi nenorocul nostru. S-au uitat şi nemţii la România şi am devenit prieteni, forţat, ba cu unii, ba cu alţii. Aşa am rămas în istoria legată de Al Doilea Război Mondial”, a adăugat Isărescu, potrivit agerpres.ro. „V-am bombardat cum trebuie în război” Guvernatorul BNR a povestit cum, în timpul unei vizite întreprinse în anii 70 în Statele Unite ale Americii, un american i-a dat o replică foarte dură. „Cunosc foarte bine România, v-am bombardat cum trebuie în război”, a spus acesta potrivit declaraţiilor Guvernatorului BNR. Acesta a mai relatat şi cum, într-o întâlnire din anii ’90, Zbigniew Brzezinski, fost consilier de securitate al preşedintelui Statelor Unite, i-a spus preşedintelui de atunci al României, Ion Iliescu, faptul că politica externă a Statelor Unite nu ţine cont decât de zonele bogate în hidrocarburi. “Să vă mai spun o poveste adevărată. Am participat odată la o întâlnire, prin anii ’90, în România postcomunistă, cu consilierul preşedintelui, Brzezinski. Preşedintele României de atunci a pus o întrebare: „Măi…” – nu prea ne băga lumea în seamă, prin ’91, ’92, iar eram într-un con de umbră, nu prea existam – „spuneţi-mi şi mie cum explicaţi, cum se face politica asta americană?”. Era la masă… Omul a răspuns: „Ştiţi cum? Încercaţi dumneavoastră să vă urcaţi sus, sus, sus, sus, într-un satelit şi să priviţi lumea de sus de tot, de tot, dintr-un satelit, aşa… Şi unde vedeţi că e ceva ţiţei şi gaze naturale, să ştiţi că sunt şi ochiul nostru şi interesul american. Cam aşa facem noi politică externă’”, a dezvăluit Mugur Isărescu.

