Ion Iliescu scapă! Decizie de ultimă oră a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie. News alert. Protest la Parchetul General. „Bătaia de joc pentru victime este imensă” | UPDATE

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a scăpat, deocamdată de judecată, în Dosarul mineriadei din 1990. Un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis retrimiterea dosarului la Parchetul General, în vederea refacerii rechizitoriului. Instanța a anulat ordinele de punere sub acuzație a inculpaților, dar și toate probele din rechizitoriu.





UPDATE. După încheierea ședinței, soluția pronunțată de instanță a generat un val de nemulțumiri în rândul părților civile din dosar. Împotriva hotărârii ÎCCJ, Asociația 21 Decembrie protestează în fața Parchetului General. Președintele Asociației, Teodor Mărieș, susține că dosarul a fost instrumentat cu neglijență dar și că judecătorul și-a bătut joc de oamenii pe care i-a chemat un an și jumătate la audieri pentru ca, la final, să constate că dosarul este bun de aruncat la gunoi.

„Pentru injustiția asta nefuncțională aservită ne luptăm de 29 de ani, au rămas urmași, dar acest dosar istoric arată clar că noi cu sânge am câștigat libertatea. Ce rost mai am eu față de societate, când nu am parte de acest proces echitabil. Bataie de joc”, a spus Marin Stoica, unul din părțile civile din dosar.

La rândul său, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989, a spus că speranța moare ultima și că e încrezător că Bogdan Licu, procurorul general interimar, va găsi o soluție. Mărieș nu acuză decizia instanței, ci termenul „nepermis” de mai bine de un an în care dosarul s-a aflat în cameră preliminară.

„Un dosar incomplet, judecătorul nu are ce să facă, decât să îl dea înapoi. Eu nu îl acuz pe Epure de decizia de azi. Eu îl acuz pe Constantin Epure, judecător de Înaltă Curte, că și-a permis să ne țină un an și jumătate în detrimentul acestor oameni care au venit la termene, cu speranță că li se va face dreptate, iar acum aflăm că avem un rechizitoriu bun de aruncat la gunoi. Chiar dacă nu vor face părțile vătămate contestație, cineva se va găsi și vom mai sta. (...) Speranța moare ultima. Trebuie să rămânem cu speranță și sper că domnul procuror general interimar, care a mai salvat un dosar, al Revoluției, sper să salveze un dosar, să îl construiască. A fost construit prost, trebuie construit bine, trimis cu fundament ca să înceapă odată judecarea. Bătaia de joc pentru victime este imensă ca să ții un an și jumătate un dosar care trebuia să stea la Curtea Supremă 2 luni. În 2 luni putea să își facă domnul Epure părerea și să îl retrimită. Nu contest decizia, ci contest termenul nepermis de un an și jumătate în cameră preliminară”, a spus Teodor Mărieș.

Știrea inițială

Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari şi a dispus restituirea la Parchet a dosarului mineriadei din 1990.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată, transmite agerpres.ro.

