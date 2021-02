Într-o conferință de presă susținută în Rhode Island, SUA, de către canalul AMC (American Movie Classics), actorii din serialul de succes NOS4A2 au povestit jurnaliștilor despre surprizele ce le va aduce ultimul sezon din serial, aflat acum în derulare. S-a vorbit despre machiajul uluitor care înlocuiește efectele speciale, despre scenariul complex, dar din toate informațiile, pentru noi una s-a auzit cel mai tare.

Actrița Ashley Romans, care interpretează rolul unui detectiv determinat să descopere ce se află în spatele disparițiilor misterioase, a declarat că profesorul ei de actorie din cadrul prestigioasei Universități PACE din New York, a fost un român.

Ashley Romans, care a jucat în seriale de mare succes precum Shameless și Im Dying Up Here, a avut doar cuvinte de lauda și mulțumire la adresa profesorului Ion-Cosmin Chivu, spunând că mulți actori de succes îi datorează cariera.

Ion-Cosmin Chivu este prezentat pe site-ul instituției ca fiind „recognized as an outstanding vital force in the theatre world and has received multiple awards for his work” – recunoscut ca o forță vitală în lumea teatrului și mult premiat, inclusiv de The New York Times. Pe site-ul universității mai sunt trecute și zeci de producții de succes ale sale, în țări precum America, Austria, Marea Britanie, Germania, Grecia, Italia, România și Thailanda.

Profesorul Chivu a studiat actoria în România, la Iași, la Teatrul Național de Arte și Actorie din Iași, apoi a continuat la Școala de Actorie din cadrul Universității „New School” din New York, în 2003. Acesta are și un master în regia teatrului, absolvit la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași.

Povestea copilului-minune și furia lui NOS4A2

Al doilea sezon al serialului NOS4A2, și ultimul, îl arată pe fiorosul Charlie Manx (Zachary Quinto) revenind la viață și reluându-și planul de a duce cât mai mulți copii în Țara Crăciunului – un loc de groază, unde copiii sunt ținuți captivi.

Vic McQueen (Ashleigh Cummings), o tânără înzestrată cu puteri supranaturale, care are abilitatea de a-l localiza atât pe Manx, cât și pe copiii răpiți de aceștia, decide să-l confrunte din nou monstru. Personajul Vic McQueen a revenit în sezonul secund cu o noi trăsături: nu mai este o adolescentă, ci mamă, iar fiul ei este principala țintă a lui NOS4A2

Detectivul Tabitha Hutter aduce supranaturalii cu picioarele pe pământ

Serialul devine tot mai intens și mai intens în jocuri psihologice. Fiecare piesă din puzzle trebuie plasată cu atenție pentru a ajunge la înțelegerea fiecărui personaj.

Detectivul Tabitha Hutter, interpretată de Ashley Romans, apare în acest sezon ca fiind mult mai experimentată în domeniul său – acum este agent FBI.

„După 8 ani, Tabitha a avansat în carieră, este un agent FBI și este foarte apropiată de Maggie (Jahcara Smith). Tabitha e foarte dedicată logicii, iar Maggie e foarte prinsă în lumea ei fantastică. E un duo care se completează foarte bine, se stabilește granița dintre real și supranatural.”, apovestit actrița Ashley Roman.

„Acest sezon este o veritabilă călătorie a cunoașterii. Așa cum știm, fiecare personaj care are puteri supranaturale din această poveste, suferă și repercusiuni atunci când le folosește. Pentru ca Maggie să fie în siguranță, baza s-a pus pe Tabitha. Dar, în același timp, veți vedea că Maggie și Vic și-au unit puterile, din nou, pentru a-l învinge pe Charlie Manx.”, a mai spus actrița.

Secretul lui Joe Hill

Romanul lui Joe Hill, adaptat pentru acest serial, ascunde câteva secrete din viața personală a celebrului scriitor. Cel mai interesant a fost dezvăluit de Ashley Romans în cadrul unui interviu acordat EVZ.ro.

„Vă recomand să citiți și carteaNOS4A2, e incredibilă! Să interpretez acest rol a fost un vis împlinit. Mai mult, am simțit multă onoare când am aflat că Tabitha este numele mamei lui Joe Hill, deci am interpretat idealul lui de femeie foarte puternică.”, a spus Romans.

Urmăriți serialul pe AMC în fiecare luni, începând cu ora 22.00.