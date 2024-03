Iohannis, sprijin din Slovenia pentru șefia NATO. Declarația care-i dă speranțe

Klaus Iohannis ar putea găsi sprijin în Slovenia pentru candidatura sa la funcția de secretar general al NATO. O declarație a premierului de la Ljubljana îi dă speranțe în confruntarea cu Mark Rutte.

Președintele României ar putea putea obține susținerea Sloveniei, fosta țară iugoslavă, în cursa pentru șefia NATO. Anterior, premierul Robert Golob și-a exprimat susținerea pentru olandezul Mark Rutte.

Premierul sloven, Robert Golob, ia în considerare să-și schimbe opțiunea pentru olandezul Mark Rutte. El a făcut o declarație care-i dă speranțe lui Klaus Iohannis că l-ar putea determina să-i acorde susținere în această competiție. Oficialii de la Ljubljana au anunțat, inițial că vor susţine candidatura premierului olandez la șefia NATO.

Robert Golob a comentat acest subiect joi, 21 martie, după o întâlnire cu actualul secret secretar general al NATO, Jens Stoltenberg. La conferința de presă care a urmat, el a fost întrebat dacă își menține susținerea pentru Rutte. Sau va opta pentru președintele român, Klaus Iohannis

Zilele trecute, președintele României a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al NATO. El îl va avea drept contracandidat pe olandezul Mark Rutte, care a obținut susținerea SUA, a Marii Britanii și a Franței.

Secretary General @jensstoltenberg welcomed Prime Minister of Slovenia Robert Golob to NATO Headquarters 🤝

Mr Stoltenberg thanked 🇸🇮 Slovenia for its steadfast commitment to the Alliance, as it marks 20 years of NATO membership

— NATO (@NATO) March 21, 2024