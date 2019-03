Iohannis a început campania electorală. Președintele României a făcut anunțul zilei. „Lucrăm deja intens la asta”

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, marți, la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă”, organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului.





Șeful statului a dezvăluit că deja se lucrează la varianta organizării unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare.

„Am început să analizez cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi dacă aş convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. Lucrăm deja intens la asta, analizăm deja datele, variantele, partea legală. Sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai. Aproape. Lăsaţi-mi o marjă de analiză”, a declarat Iohannis.

„S-a vorbit mult despre referendum şi am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. Dorinţa este una, putinţa este alta. Eu nu am vrut să convoc un referendum doar ca să ne aflăm în treabă şi să nu treacă fiindcă nu participă lumea sau nu este suficient interes. Discuţia a revenit şi nu a revenit întâmplător. Am primit acum nu multe săptămâni o lege spre promulgare care clarifica anumite aspecte juridice şi de europarlamentare şi de alte alegeri, în care pesediştii introduseseră un paragraf - "împreună cu alegerile europarlamentare nu se poate organiza nimic altceva", nici alegeri, nici referendum.

Mi s-a părut foarte suspect încât am contestat la CCR având ceva în minte pentru ce ar putea urma. CCR mi-a dat dreptate. Acea prevedere este neconstituţională şi, ca atare, am început să analizez împreună cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi dacă aş convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La început am fost relativ puţini entuziaşti pentru această idee, adică eu şi încă vreo doi - trei, dar am reuşit să conving mai mulţi pentru că trebuie să judecăm foarte bine această chestiune”, a mai precizat Iohannis. Judecătorii CCR au decis că se poate organiza un referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Ei au admis parţial solicitarea de neconstituţionalitate a preşedintelui Klaus Iohannis, Pe 16 ianuarie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra acestei legi. „Prin conţinutul normativ, unele dispoziţii sunt contrare prevederilor constituţionale şi jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional, arăta şeful statului în sesizare. El susţinea că articolul nou introdus privind desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care prevede că „pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului articol în ziua de referinţă nu se pot organiza alte tipuri de alegeri şi nici referendumuri la nivel naţional sau local, încalcă mai multe prevederi din Constituţie.

DIVORT rasunator in lumea mondena! Dupa 20 de ani, sotia acuza: E un nespalat! Miroase urat pentru ca nu se spala cu lunile!

Pagina 1 din 1