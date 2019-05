Iohannis: “PNL are cea mai tare echipă, cu cei mai buni candidați!”

Președintele României și PNL, mână în mână pentru 26 mai. Peste 50.000 de oameni au strigat “România, trezește-te!” din Piața Victoriei





Peste 50.000 de oameni au strigat, sâmbătă, din Piața Victoriei “România, trezește-te!” și “PSD, ciuma roșie” într-un miting organizat de PNL, la care a fost invitat și președintele României, Klaus Iohannis.

În prezența conducerii PNL și a candidaților la alegerile europarlamentare, președintele Iohannis a declarat, în urlalele participanților, că apreciază întreaga echipă PNL. “Cea mai tare echipă, cu cei mai buni candidați. Și știți ce? Sunt convins că ei vor câștiga alegerile de pe 26 mai, împreună cu voi. (...)Ca să fim bine reprezentați în Europa, avem nevoie de această echipă puternică care va câștiga alegerile europarlamentare”.

Președintele Iohannis a cerut românilor ca pe 26 mai să dea “un răspuns ferm, clar, puternic acestei guvernării pesediste eșuate”. “Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot pe 26 mai pentru România, pentru viitorul României”, a spus președintele Iohannis.

El a chemat românii să voteze Da la ambele întrebări ale referendumului pentru justiție explicând care sunt pericolele ce stau în fața României condusă de PSD. “Odată ce pierdem independența justiției, pierdem tot. Economia, bunăstarea românilor și, până la urmă, ajungem în catastrofă. Iar această catastrofă de guvernare se va simți în buzunarele tuturor. Noi toți vom plăti pentru această guvernare eșuată. S-au cocoțat în vârful statului infractorii nu ca sa îi ajute pe români, ci ca să se ajute pe ei. Rușine!”.

Președintele Iohannis le-a spus participanților la mitingul PNL că singurul lucru care îi interesează pe cei de la PSD este “să îngenuncheze justiția” ca să “îi fie bine lui Dragnea”.

“Au venit pesediștii la guvernare cu promisiuni, au promis marea cu sarea. Acum, când deja mandatul lor se apropie de sfârșit, și sper că sfârșitul va veni foarte repede, putem să vedem ce s-a întâmplat. Acum îi întreb: unde sunt spitalele promise? Zero. Unde sunt autostrăzile promise? Zero. Unde este bunăstarea românilor? Zero. PSD de la început a fost interesat doar de oamenii lor.(...) PSD a venit la guvernare nu să rezolve problemele românilor, PSD este interesat să îi fie bine lui Dragnea. ”

“Revoluția nu s-a terminat”

Președintele PNL Ludovic Orban a spus zecilor de mii de oameni strânși în Piața Victoriei că deși anul acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989, aceasta nu s-a terminat. “Avem misiunea să finalizăm anul acesta Revoluția și să readucem România românilor liberi, românilor cinstiți, oamenilor muncitori și corecți, care își iubesc țara, oamenilor care vor ridicarea acestei țări. Chem toți românii de bună credință să creadă în PNL, să creadă în șansa pe care o au de a duce România în primul rând”, a spus președintele PNL.

