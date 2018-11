„PSD NU îmi POATE DA niciun ULTIMATUM!” Iohannis REFUZĂ, în continuare, NUMIREA miniștrilor propuși de Coaliție

Preşedintele Klaus Iohannis a reacționat joi, în legătură cu posibila sesizare a PSD la Curtea Constituţională în cazul numirilor noilor miniştri.





Președintele a precizat că social-democraţii nu îi pot da niciun ultimatum şi că va face analiza acestor propuneri după 1 Decembrie.

„Cred că dumnealor sunt sub o oarecare presiune politică şi vorbesc vrute şi nevrute. Mie nu poate PSD să îmi dea niciun ultimatum. Eu am spus că, după sărbătorile de 1 Decembrie, voi analiza aceste chestiuni şi o să vorbim atunci mai mult. (...) În opinia mea, constituţional am dreptul să fac exact ce fac. Eu sunt un preşedinte care respect ad-literam Constituţia. Fiţi siguri că ce fac eu este constituţional”, a declarat Iohannis.

"În perioada imediat următoare o să vă spun cum tratez chestiunea, dar nu astăzi", a mai spus Iohannis.

