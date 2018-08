Iohannis, MESAJ TRANȘANT despre reacția instituţiilor statului la mitingul Diasporei: „Au hiper-reacționat”

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că instituțiile statului „au hiper-reacţionat într-un mod greu, foarte greu de înţeles” la protestul diasporei din 10 august, precizând că nu a avut informări că vor fi violențe.





Președintele României este de părere însă că, în continuare există suspiciuni că au fost unii incitatori trimiși acolo. „Nu am avut astfel de informări. Am rămas extrem, extrem de trist după cum s-a terminat mitingul din 10 august. Rămân în continuare la părerea mea, că instituţiile statului au hiper-reacţionat într-un mod greu, foarte greu de înţeles. În continuare există o suspiciune care se consolidează că au fost unii incitatori trimişi acolo, în Piaţă, dar toate aceste lucruri le vor elucida instituţiile care se ocupă cu asta”, a declarat preşedintele Iohannis, vineri seară, la Sibiu. Klaus Iohannis a mai sus că nu a discutat cu premierul viorica Dăncilă despre ceea ce s-a întâmplat la protestul diasporei, întrucât aceste aspecte ar trebui mai întâi clarificate de instituțiile statului. „Nu am discutat, fiindcă aceste lucruri mai întâi trebuie clarificate de instituţiile statului, mai apoi putem să discutăm eventual câteva concluzii politice. Acum nu putem vorbi despre concluzii politice, ci despre concluzii, de exemplu, de natură penală”, a spus Iohannis.

Miting Diaspora. Se cere o EXPERTIZĂ a gazelor folosite de jandarmi. Sute de PLÂNGERI PENALE până acum O expertiză a gazelor lacrimogene folosite de jandarmi la protestul din 10 august a fost solicitată de către procurorii militari, informează Parchetul General. Aceeași instituție precizează că până vineri au fost înregistrate, în total, 705 plângeri penale, în legătură cu mitingul diasporei. „În urma activităţilor desfăşurate până astăzi, 24 august 2018, în cauza aflată pe rolul Secţiei parchetelor militare având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestaţiei din Piaţa Victoriei din Bucureşti, numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 705”, anunță Parchetului General.

