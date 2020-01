La invitația președintelui Israelului, Reuven Rivlin, Klaus Iohannis va participa, în 23 ianuarie, la al V-lea Forum mondial organizat pentru a marca Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului.

Cu patru ani în urmă, când a vizitat Memorialului Victimelor Holocaustului, instituție oficială a Statului Israel, Iohannis a avut un discurs apreciat de autoritățile israelului:

„Vizita la Memorialului Martirilor si Eroilor Holocaustului ‘Yad Vashem’, la Memorialul Copiilor, de o unicitate aparte, reprezinta o experienta extrem de emotionanta si tulburatoare. Am adus aici un pios omagiu tuturor victimelor acestei mari tragedii a secolului XX.

Nu cred ca exista semeni care sa paseasca aici si sa nu interiorizeze ce a insemnat genocidul evreiesc. Holocaustul este unic si nu poate fi uitat, iar vizita de azi mi-a intarit convingerea ca educatia continua reprezinta instrumentul fundamental pentru a evita astfel de crime odioase in viitor.

Am vazut aici foarte multe obiecte donate de comunitati sau organizatii evreiesti din Romania si am avut un sentiment de recunostinta, pentru ca astfel am contribuit si noi la acest uimitor muzeu, am facut ce am putut pentru ca memoria victimelor sa nu se piarda. Am spus inca de la inceput ca unul dintre obiectivele mandatului meu in privinta memoriei natiunii este sa apar amintirea victimelor Holocaustului si evenimentele de astazi confirma aceasta promisiune”, spunea la acea vreme Iohannis.

Zeci de şefi de state au confirmat participarea la Beit HaNasi, reședința președinților statului din Ierusalim, în 23 ianuarie. Printre aceștia se numără Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier, Sergio Mattarella și Alexander Van der Bellen.

Te-ar putea interesa și: