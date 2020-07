Marele succes al lui Iohannis de la Bruxelles aduce cu un banc de la Radio Erevan

Marele succes al lui Iohannis de la Bruxelles aduce cu un banc de la Radio Erevan. Am pierdut 5 miliarde de euro net și contribuim și cu bani în plus! Președintele a tăcut strategic 4 zile și 4 nopți, timp în care #România a contabilizat numai eșecuri:⚠️ initial, luam 31 de miliarde de euro pentru politica de coeziune, dar Iohannis a jucat dur și rămânem cu doar 26,8 miliarde;⚠️în mai, din 33 de miliarde pentru relansare economică 2/3 erau granturi, acum Iohannis a acceptat împrumuturi de 50%;⚠️pentru cele 16 miliarde de euro care pot fi accesați doar în următorii ani, trebuie să returnăm 12 miliarde. Și când luptă cu pandemia, și când negociază pentru România, Iohannis are același standard: ori precaut, ori prost!

Publicată de Partidul Social Democrat pe Miercuri, 22 iulie 2020