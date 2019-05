Refuz pentru Iohannis. Fiul disidentei Doina Cornea, mesaj tăios pentru președinte: „Cu speranţa că-l veţi lăsa pe succesorul dumneavoastră...”

Fiul disidentei Doina Cornea, Leontin Iuhas, a refuzat, vineri, invitația președintelui Klaus Iohannis de participare la evenimentul de comemorare a Revoluției din 1989.





Leontin Iuhas a declarat că nu dorește să participe la comemorare pentru că pare să fie un prilej de campanie electorală, pentru că se ține pe 20 mai.

„Poate că m-aş simţi onorat şi aş participa la evenimentul pe care îl veţi patrona dacă nu ar exista câteva motive ce mă împiedică să o fac.

În primul rând e vorba de calitatea mea care m-ar îndreptăţi să partcip la un astfel de eveniment. În 21 Decembrie 1989 mă aflam printre cei ce au plecat de la CUG spre centrul Clujului şi, la Astoria, unde am fost opriţi cu gloanţe, Dumnezeu m-a ajutat şi nu am fost ucis sau rănit. Atunci, în Decembrie 1989 am fost, în toată ţara, mii de oameni printre gloanţe! E prea mică sala Unirii din Palatul Cotroceni ca să încăpem cu toţii...

Dacă am fost invitat în calitate de victimă a comunismului, pot să vă spun că nu, nu mă simt a o victimă a comunismului. Victime ale comunismului au fost cei care şi-au pierdut viaţa sau sănătatea în închisorile comuniste, elitele politice, culturale, religioase, partizanii care au luptat în munţi care au dispărut la Sighet, Aiud, Piteşti, Canal şi multe alte centre de exterminare. Ca să enumăr doar câţiva – victime ale comunismului în ultimii ani înainte de 1989 au fost Vasile Paraschiv, muncitorii care s-au revoltat în Valea Jiului, muncitorii din Braşov care au participat la revolta din 15 noiembrie 1987, inginerul Gheorghe Ursu, Liviu Babeş, Iulius Filip, Radu Filipescu, grupul lui Petre Mihai Băcanu de la România Liberă... Şi mulţi, mulţi alţii!

Cele câteva săptămâni de puşcărie comunistă pe care le-am făcut doar pentru că mi-am exprimat, alături de mama mea, solidaritatea cu muncitorii braşoveni nu-mi dau dreptul să intru în categoria victimelor comunismului. Singurul drept moral pe care l-am câştigat atunci a fost acela de a mă putea uita acum, fără ruşine, în ochii copiilor mei.

Pe de altă parte nu înţeleg care este motivul pentru care o ceremonie dedicată Revoluţiei din Decembrie 1989 are loc în luna mai??? Să fie oare din motive electorale? Atunci, nu! Nu doresc să particip la un miting electoral.

Şi nu doresc de asemenea să particip la o ceremonie în care există riscul ca victimele regimului comunist să fie sărbătorite tocmai de torţionarii lor. Şi oare de ce aţi fixat data ceremoniei chiar în 20 mai? De ce nu 13 – 15 iunie?

Cu speranţa că-l veţi lăsa pe succesorul dumneavoastră să organizeze aniversarea Revoluţiei, atunci când e firesc, în luna decembrie,

Leontin Horaţiu Iuhas”, se arată în postarea acestuia de pe Facebook.

Vesti incantatoare pentru romani! Apar 3 tipuri de concedii! Cine beneficiaza

Pagina 1 din 1