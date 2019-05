Update. Iohannis, ironii subtile la adresa PSD. Ce răspunsuri le-a dat ieșenilor: „Fiindcă PSD guvernează, nu aveți spitale și autostrăzi!”

Klaus Iohannis, președintele României, a ironizat modul în care s-a desfășurat mitingul PSD de la Iași, unde, din cauza protestatarilor, a fost nevoie de jandarmi. Acesta le-a spus ieșenilor că PSD se face vinovat de lipsa autostrăzilor și despre starea proastă a spitalelor din România.





UPDATE: Președintele Klaus Iohannis i-a ironizat pe cei de la PSD pentru că sunt huiduiți în locurile din țară în care țin mitinguri politice. El a spus că a mers prin Iași pe jos și a fost primit foarte bine de oameni.

„Am venit acum pe jos, am trecut pe la Trei Ierarhi. Am văzut mulți oameni. Nu știu cum se face, dar parcă nu bătea cu filmul văzut alaltăieri. Oameni primitori, foarte calzi și dacă ar fi mereu așa, ar fi foarte bine. Mă întreabă unii așa: ce-i cu referendumul ăsta, de ce trebuie să facem noi referendum? Istoria este importantă și trebuie să ne uităm înainte să vedem de ce votăm. Au venit niște oameni tare inimoși să-mi spună că Iașul are nevoie de autostradă. Așa este! De ce nu se face autostradă? Păi este simplu: pentru că PSD guvernează. Alți oameni mi-au zis ce bine ar fi să avem și noi niște spitale ca lumea. Au perfectă dreptate! Noi avem bani europeni pentru spitale regionale de ani și ani. M-a întrebat omul: domnule președinte și atunci de ce n-avem spitale? Pentru că PSD guvernează.”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis ironizează faptul că liderii PSD au avut nevoie de jandarmi, la Iași, din cauza protestatarilor. Președintele susține că s-a plimbat pe jos prin Iași și nu a avut nevoie de niciun jandarm.

„Vin de la o dezbatere pe educație. Foarte fain oraș, nu ai nevoie de niciun jandarm să vi de acolo până aici. Mi s-a părut că lumea este chiar bucuroasă să ne vadă”, a spus Klaus Iohannis.

Manifestanții anti-PSD - în jur de 1.000 - s-au strâns începând cu ora 10:00, de o parte a bulevardului Brăilei, unde au fost mobilizate forțe ale Jandarmeriei. „Hoții!” a fost sloganul strigat cu precădere. Manifestanții au avut steaguri tricolore și vuvuzele și au făcut un zgomot infernal, împingându-se când și când cu jandarmii.

De cealaltă parte a bulevardului, în fața Casei de Cultură, mitingul PSD - la care social-democrații susțin că au venit 30 000 de persoane - a început la 11:00 și s-a încheiat în aproximativ o oră. La plecare, autocarele cu simpatizanți PSD au avut dificultăți să înainteze, întrucât manifestanții anti-PSD s-au pus pe jos, pe stradă, într-un protest de tip sit-in. Au strigat „hoții”, au aruncat cu diverse obiecte, au bătut cu pumnii, astfel că vehiculele au fost nevoite să dea înapoi, scrie Digi24.

