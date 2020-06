Iohannis a spus că starea de alertă ar trebui prelungită și după data de 15 iunie, dată de la care însă vor fi posibile noi măsuri de relaxare, între care redeschiderea mall-urilor, fără restaurante lși locuri de joacă, și a after-school-urilor, creșelor și grădinițelor private.

”Am încheiat o ședință de analiză împreună cu premierul Orban, mai mulți miniștri și consilieri prezidențiali. Am luat în discuție situația epidemiei, am luat în discuție posibile măsuri de relaxare și am luat în discuție, evident, necesitatea prelungirii Stării de alertă. Aș începe cu partea pozitivă, cu măsurile de relaxare.

Având în vedere că în ultima vreme numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut semnificativ, dar nici nu a crescut semnificativ, considerăm că este posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare, adică unele dintre restricțiile care sunt acum în vigoare nu vor mai fi în vigoare după 15 iunie.

Aș exemplifica cele mai importante dintre acestea. După 15 iunie se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private – atenție, nu publice, private! – cu un număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane, dacă evenimentele sunt în interior, și 50 de persoane dacă evenimentele private vor avea loc în exterior.

Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă, nu obligatorie, dar va fi posibilă, după 15 iunie redeschiderea after school-urilor, a grădinițelor și creșelor private. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu respectarea unor norme de distanțare foarte stricte, norme care, evident, vor fi impuse de Ministerul Sănătății.

Având în vedere că începe sezonul estival, am analizat și am ajuns la concluzia că va fi posibilă deschiderea piscinelor exterioare, atenție, exterioare, cu respectarea regulamentelor sanitare speciale, care, de asemenea, vor fi puse la dispoziția celor care sunt interesați. Măsuri de izolare la domiciliu, respectiv, de autoizolare, au ocupat un spațiu destul de lung în discuția și în analiza noastră.

Este important ca ușor, ușor să renunțăm la unele dintre aceste măsuri, acolo unde este posibil. S-a găsit un criteriu obiectiv cu care putem și noi, în România, să lucrăm. În acest sens, lucrurile vor fi mai relaxate, în relația cu statele unde numărul de noi îmbolnăviri este mic./eradu/atataru/ Mai exact, unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile este sub cinci cazuri la milion de locuitori, în fiecare dintre sau în media ultimelor 14 zile.

Deocamdată la acest criteriu obiectiv nu se încadrează statele unde se găsesc destul de mulți concetățeni de-ai noștri, ca să dau doar exemple, nu se califică la relaxare: Italia, Spania, Franța, Belgia, Suedia, Olanda. În acest sens însă, având un criteriu obiectiv, vom urmări cu mare atenție comunicările de la nivelul Uniunii Europene și, acolo unde lucrurile se schimbă în sensul bun, vom reacționa imediat și noi.

Starea de alertă, având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de îmbolnăviri noi, faptul că avem în continuare în jur de 150 de persoane la tratament intensiv internați în spitale, faptul că și ultimul weekend de relaxare totuși s-a simțit nu în sens bun la numărul de îmbolnăviri noi, ne face să fim în continuare precauți și suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă.

Sigur, vor fi mai puține restricții propuse, va fi un pic mai simplu, dar considerăm că nu se poate continua fără a avea acest instrument numit Starea de alertă. Gândiți-vă că sunt măsuri care obligatoriu trebuie continuate, aproape cu caracter permanent: distanțarea, portul măștii în interior, extrem de important, măsurile de igienă, evitarea aglomerărilor mari, aceste lucruri trebuie să înțelegem că vor rămâne în continuare. Evident, guvernul va dezbate în ședință de guvern această chestiune, dar, repet, măsurile restrictive propuse pentru continuarea Stării de alertă vor fi mai puține decât sunt acum în vigoare.

Şi, în final, mă adresez parlamentarilor, Parlamentului, care trebuie să ia în dezbatere această prelungire a Stării de alertă. Stimați parlamentari, fiți responsabili, gândiți-vă că virusul nu dispare printr-un vot în Parlament, dar, dacă sprijiniți Guvernul, atunci putem să controlăm eficient și am dovedit-o că putem să controlăm eficient această răspândire a epidemiei. Vreau să subliniez, în mod expres, guvernul a luat cele mai bune măsuri, a luat măsurile care au dus la o răspîndire foarte limitată a acestei epidemii.

Ați urmărit probabil un studiu foarte nou, al unui institut prestigios din Londra, ne spune că fără aceste măsuri în lume, mai ales în Europa, am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus noi în România din timp aceste măsuri ne-a făcut să controlăm răspândirea epidemiei, cât de mult s-a putut controla. Stimați parlamentari, nu puneți sub semnul întrebării, acum, la final, aceste măsuri, care s-au dovedit a fi corecte”, a transmis președintele României.