„Nu mă voi referi la marile rateuri pesediste din ultima vreme și nici la încercările disperate de a se agăța de putere. Mă voi referi la altă problemă foarte gravă. Au trecut 2 luni de la tragedia de la Caracal care a zguduit România. Am convocat CSAT, am arătat ce trebuie să facă Guvernul și am cerut acțiuni clare. Am tras semnale de alarmă către cei care conduc instituțiile statului că au obligația de a proteja cetățenii țării noastre

E revoltător modul în care, în ultima săptămână, unele instituții publice au reacționat în ceea ce privește ancheta de la Caracal și cumplitul caz din Dâmbovița. Reacția întârziată, gesturi scandaloase și lipsa de preocupare pentru familiile victimelelor și victime. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile cu cazul Caracal este un exemplu de așa nu. Infractorii sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele cu duritate. O guvernare care a avut ca preocupare salvarea infractorilor.

Pentru toate aceste greșeli majore, PSD va plăti politic, vă promit acest lucru. Vor rămâne în istorie drept guvernarea care a protejat infractorii.

Mă refer și la conducerea DIICOT, care ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism. Sub conducerea lui Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum generează suspiciuni și generează neîncrederea. Îi cer domnului Felix Bănilă să își înainte demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate și trebuie o schimbare pentru a recredibiliza această instituție.”, a precizat Klaus Iohannis.

