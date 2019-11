„Da, cu siguranţă poate fi interpretat şi ca atentat la siguranţa naţională. Dar, sincer, eu am văzut în această OUG aşa o şmecherie PSD-istă de a face rost de bani. Am atras atenţia de mult că felul în care PSD gestionează finanţele publice nu este nici sustenabil, nici în avantajul românilor. De fiecare dată, am primit replici dintre cele mai ciudate din partea activiştilor PSD, însă s-a văzut că eu am avut dreptate şi lor li s-au terminat banii. Atunci s-au uitat în jur cum au făcut alţii, au improvizat o şmecherie unii cu alţii şi au crezut că vor face rost de bani şi îi vor păcăli pe români încă un an ca să pară că ei gestionează banii publici bine.

OUG a intrat în vigoare, a produs mult deranj şi soluţia cea mai simplă de anulare nu este fezabilă. Sunt chestiuni care nu mai pot fi întoarse. Efectele OUG nu sunt simplu reversibile. Este nevoie de o analiză profundă. Noul guvern s-a apucat deja. Şi noi, la Administraţie, ne-am făcut gânduri despre ce s-ar putea face pentru a reveni în normalitate. Îi pot asigura pe români că se lucrează la această chestiune şi va fi organizată”, a declarat Klaus Iohannis.

Te-ar putea interesa și: