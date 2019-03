Biserica Ortodoxă se ridică împotriva lui Iohannis

Episcopul Huşilor îi dă o replică acidă lui Iohannis, după atacul prezidenţial de marţi. Purtătorul de cuvânt al BOR făcuse acelaşi lucru ieri.





„Având în fundal definiția lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă: ‘Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează’. Dragostea fără de măsură față de minoritățile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul președinte în agentul disprețului dozat într-un insecticid (cred că, mai pe românește, așa-i spune flitului) față de ‘majoritățile’ (heterosexuale)”, a scris joi ierarhul pe Instagram. Şi a adăugat:

„Ăsta se numește progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul ‘tolerant’ al omului recent. Sau ‘așa cum se spune popular’, în timp ce unii suntem niște muște intolerante, infatuate și vrednice de a fi ucise cu flitul, alții sunt oameni cu ‘mințile luminate’ la neonul progresismului și vrednici să trăiască plenar din pâinea toleranței neomarxiste. Trag nădejde că eu, o muscă conservatoare, infatuată și neafiliată politic, am priceput bine, în spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut să ne transmită domnul președinte”, a conchis PS Ignatie.

Marţi, la dezbaterea organizată de OneWorld Romania, Iohannis a afirmat rânjind că românii le-au dat „o lecţie imensă” celor care au promovat „un mesaj intolerant”, numindu-i pe aceştia din urmă „infatuaţi”:

„Stat de drept fără drepturile omului nu poate să existe și aceste lucruri sunt statuate în Constituție. Cu siguranță că nu e suficient ca un lucru să fie scris, trebuie și respectat și pus în practică. În această zonă, cred că societatea mai are un drum lung de parcurs, este vorba de acceptare, este vorba de educație și de toleranță. Vă amintiți când a apărut ideea cu referendumul, am devenit inamicul public nr.1 când am spus că trebuie să fim toleranți. Cei care au promovat referendumul nu au fost toleranți. Dar românii au dat o lecție imensă acestor infatuați care au promovat ura și, așa cum se spune popular, i-au tratat cu flit. Românii au fost mult deasupra acelei părți a clasei politice care a promovat agresiv și cu un mesaj intolerant acel referendum”.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, i-a dat şi el o replică usturătoare preşedintelui ţării: „Asemenea atitudini – toate, în răspăr cu creștinismul asumat ca mod de viață – exprimă sumar, dar edificator viziunea post-modernă lipsită de imaginație morală a lui homo eticus trăitor în sterilizantul ev media și în epoca post-adevăr”.

Iată mai jos declaraţia integrală a lui Vasile Bănescu:

NEWS ALERT! Andreea Balan, a 3-a oara la spital! ACUM e la urgenta! Primele IMAGINI! Ti se RUPE sufletul

Pagina 1 din 2 12