Președintele a spus că nu intenționează să introducă starea de urgență, precizând că este adeptul măsurilor preventive de tip mască și distanță socială. „Nu avem nevoie să închidem toată țara, nu avem nevoie de stare de urgență”, a spus Klaus Iohannis.

„Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat viziunea care s-a format aici, la institut, și m-am bucurat să constat că abordarea noastră este cam la fel. Nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să fim conștienți că ne aflăm într-o situație deosebită, o situație de sănătate publică deosebit de gravă și dacă vrem, dacă vrem să avem o viață apropiată de normalitate este absolut obligatoriu să respectăm câteva norme – sunt cunoscute, sunt arhicunoscute, și câteva măsuri: este purtatul măștii, păstrarea distanței, igiena, în special igiena mâinilor, evitarea cu cât mai mult cu atât mai bine a aglomerărilor, și, da, acolo unde, în anumite localități incidența pandemiei este mai mare, trebuie introduse restricții”, a declarat Iohannis.

Iohannis, detalii desore restricții

„Despre restricții am vorbit destul de mult și am observat cu toții că descentralizarea deciziei pentru restricții a fost un lucru bun, însă este nevoie de mai multă clarificare și am convenit, chiar în discuția pe care am avut-o cu reprezentanții Institutului, cu domnul ministru Tătaru și cu echipa mea, să se lucreze la o metodologie care să permită luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente şi mai corelate cu situaţia din fiecare localitate şi din fiecare judeţ.

În acest fel, vom putea să fim mai eficienţi, în acest fel vom putea lua mai repede măsurile care se impun, în acest fel vom putea să evităm, ca să zic aşa, restricţii prea dure, însă, repet, măsurile de bază rămân cele discutate: masca, distanţa, igiena. Am purtat o discuţie mai lungă despre asta, despre mască. Cam toţi specialiştii sunt de părere că masca este extrem de utilă dacă vrem să nu mai avem o răspândire masivă a virusului.

Deci, pot să vă spun de pe acum că voi duce această discuţie mai departe şi vom avea probabil vom avea mai multe discuţii despre unde şi când purtăm masca. Eu recomand, deci luaţi-o ca o recomandare, să purtaţi mască tot timpul când ieşiţi din casă, deci în spaţiul public, indiferent că este în interior sau în exterior, e bine pentru noi, pentru cei apropiaţi să purtăm mască”, a detaliat Iohannis.