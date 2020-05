Patru asociații de magistrați critică Guvernul și autoritățile statului, care au pus la îndoială deciziile Curții Constituționale a României. ”Atacurile recente indreptate impotriva Curtii Constitutionale a Romaniei, de o gravitate iesita din comun, venite din partea unor lideri politici, jurnalisti, comentatori ori reprezentanti ai unor ONG-uri, demonstreaza ca, la 30 de ani dupa caderea dictaturii comuniste, reflexele autocratice persista inca in societatea romaneasca, incalcarile Constitutiei fiind scuzate in numele securitatii si al “interesului poporului”. Aceasta justificare a fost mereu folosita de autocrati in timpurile intunecate ale istoriei pentru a acapara tot mai multa putere”.

Magistrații susțin că după anunțarea deciziei prin care a fost declarată necontituțională OUG 34/2020, prin care s-au mărit amenzile aplicate celor care nu respectă ordonanțele militare și condițiile de distanțare socială, CCR a fost supusă unor atacuri de neimaginat într-un stat de drept. ”Imediat dupa pronuntarea deciziei, Curtea Constitutionala a devenit tinta unor atacuri extrem de agresive si lipsite de argumente, pornind de la Presedinte si Prim-ministru, continuand apoi cu alti lideri politici si nu numai, fapt ce demonstreaza ca atat de clamatele principii ale statului de drept, pe care acestia pretind ca le respecta si apara, sunt simple slogane”.

Cele patru asociații de magistrați susțin că decizia CCR este una corectă, anticipată de altfel de mai mulți specialiști din dreptul civil și de contencios administrativ, care s-a bazat strict pe prevederile Constituției și nu pe ”pseudo argumente” juridice.

”Curtea Constitutionala a dat o decizie predictibila, anticipata de altfel de o serie de profesionisti ai dreptului, prin articole sau note de specialitate. Este general acceptat ca, atunci cand statul impune o sanctiune, tot statul trebuie sa indice precis, intr-o norma legislativa clara, conduita pe care persoana are voie sau nu are voie sa o urmeze. In concret, articolele neconstitutionale nu cuprindeau o astfel de descriere, ci defineau fara sa distinga drept contraventii orice incalcari ale oricaror masuri “stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, in actele normative conexe, precum si in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite”.

