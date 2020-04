Ioana, fosta soție a lui Alexandru Papadopol, a recunoscut că nu mai are forma fizică dinainte de începerea pandemiei, deoarece stând doar acasă și neavând alte activități, aceasta admite să fi luat câteva kilograme în plus, scrie Cancan.

„Păi, ce-i drept, m-am îngrășat un kilogram, dar cred că în maximum o săptămână scap de el. A fost acum, cu mâncatul de Paște, dar îmi revin repede. Nu am făcut mari excese alimentare, doar că nu prea mă mișc. Fac sport, dar efortul nu este același ca într-o zi de muncă.

Eu eram super- activă, mergeam mult pe jos, mă mișcam, iar acum sunt foarte statică”, a spus Ioana Ginghină.

Actrița a declarat că problemele financiare nu sunt chiar atât de apăsătoare, deși este conștientă că nu toți actorii au fost la fel de norocoși ca ea.

„Nu mă pot plânge, sincer. Adică am pierdut mult cu această pandemie, pentru că era o perioadă de evenimente și făceam mulți bani, însă școala de actorie merge, am mai prins proiecte pe online, deci este relativ OK. Acum nici cheltuielile nu sunt așa de mari, deci mă descurc binișor”, a mai spus Ioana Ginghină.

Te-ar putea interesa și: