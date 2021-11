Ioana Ginghină, clipe pline de adrenalină în Dubai! „Nu m-am panicat nicio secundă” Ce a pățit vedeta

Ioana Ginghină a avut parte de o vacanță pe cinste în Dubai. Vedeta a avut parte și de un episod neplăcut în călătoria ei în lumea arabă.

Și-a pierdut telefonul plin de poze

Actrița a mărturisit că este foarte pasionată de poze, iar la scurt timp după o ședință foto, telefonul ei a dispărut. Vedeta a mărturisit că a tratat situația cu calm și l-a găsit pe băncuță din apropiere.

“Eram pe plajă, făceam poze cu telefonul prietenei mele, că este mai performant. Chiar râdeam împreună, glumeam “Hai să ne facem poze cu telefonul tău că ăsta ne dă și cu fond de ten”. Face poze foarte bune. Abia aștept să-mi iau și eu unul. Sau poate mi-l aduce Moș Crăciun, cine știe .

Nu m-am panicat nicio secundă.Și făceam poze cu al ei, și al meu l-am lăsat pe o băncuță. Am făcut poze, apoi am mai înaintat, apoi ne-am așezat la o terasă… și acolo, având iar wi-fi, pentru că nu prea aveam internet în Dubai, nu mi-am păstrat datele mobile, și atunci profitam de fiecare wi-fi pe care-l găseam. Ei, ajunsă la terasă, am vrut să vorbesc cu Ruxandra, și mi-am dat seama că nu mai am telefonul. Știam clar unde l-am uitat că știam unde am făcut pozele.

M-am întors acolo și l-am găsit fix în același loc. Dar să știi că nu m-am panicat nicio secundă, aveam toate postările programate, pozele le aveam toate la prietena mea în telefon. Plus că îmi doresc un telefon nou, drept care cred că s-ar fi grăbit Moș Crăciun să mi-l aducă mai repede, în noiembrie. (râde – n.r.)”,a spus Ioana Ginghină pentru Ciao.

Cumpărăturile, pasiunea femeilor

Ioana Ginghină a mărturisit că a cutreierat toate străzile din Dubai pentru a cumpăra cadouri pentru familie. Vedeta a povestit că marea ei obsesie sunt cosmeticele și că nu poate să nu își cumpere ceva.

“Cumpărături am făcut din Old Dubai cu ale sale bazaruri și nu numai… pentru toată lumea, pentru toți cei dragi mie. Pentru ai mei, pentru Cristi (logodnicul ei – n.r.), pentru Ruxi (fetița ei – n.r.) – cele mai multe chestii, pentru Alexandru (fostul ei soț – n.r.), pentru prietena mea cea bună, pentru colega de la atelier, chiar pentru toți cei dragi mie. Nu toată lumea le-a primit, pentru că nu am avut timp să mă întâlnesc cu toată lumea. Dar în principiu am făcut cumpărături de suveniruri mai mult și mici atenții pentru cei dragi. Aaah, și am luat și foarte multe dulciuri interesante!

Mie, personal, mi-am cumpărat cosmetice, că sunt disperată după cosmetice, și am găsit unele coreene pe care mi le doream de mult. Practic, am dat iama în cosmetice, cu riscul de a depăși greutatea bagajului (râde – n.r.). Am depășit cu 5 kilograme greutatea bagajului, a fost și acolo o întreagă aventură. Și mi-am făcut un lanț din aur roz pe care scrie Ioana, în arabă. Mi-l doream, este foarte drăguț. Chiar este un colier deosebit. Și, evident, mi-am luat și parfumuri arăbești, că-mi plac foarte mult, sunt puternice și dulci”, a declarat Ioana Ginghină.