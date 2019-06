Răsturnare de situație între Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol. Cu cine sunt cuplați cei doi acum: „El are ce îi trebuie de la o femeie, iar ea de la un bărbat!”

Astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu a declarat că Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol ar putea să se împace, având astrele de partea lor.





Despărțirea dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol nu a lăsat lumea showbizului indiferentă. Cei doi dădeau senzația că nu întâmpinau probleme conjugale. Totuși, inevitabilul s-a întâmplat, iar Alexandru și Ioana au ajuns la notar, divorțând pe cale amiabilă.

Un astrolog celebru a declarat că cei doi ar putea să reia relația, Alexandru și Ioana fiind „suflete pereche” și potrivindu-se unul cu celălalt.

„Ei sunt cumva suflete pereche. Alexandru Papadopol şi Ioana se potrivesc şi fiecare are de la celalalt ce şi-ar dori, el de la o femeie, ea de la un bărbat. Numai că, cei doi au trecut printr-o perioadă mai grea în ultimii doi-trei ani, perioadă care s-a acutizat din septembrie 2018 încoace. Nu au comunicat suficient şi fiecare şi-a dorit altceva. Greul pentru Ioana a început în toamnă, iar pentru el din iarnă. Soarele se află pe harta lui Alexandru, iar soarele arde, purifică şi dă un ego mai mare. Dă o dorinţă de a evada şi de a trece peste. La Ioana, care are detaşarea în Nodul Sud, se poate spune că perioada aceasta are aspect karmic”, a declarat, pentru Click!, astrologul Roxana Luşneac Cioriceanu.

Astrologul a mai spus că nu este nimic încheiat între Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, mai ales că este vorba despre „suflete care s-au mai întâlnit în trecut”.

„Cei doi se consideră suflete care s-au mai întâlnit în trecut, au avut discuţii şi s-au despărţit, iar în viaţa aceasta s-au regăsit. De aceea, ei vor fi întotdeauna compatibili şi se vor iubi unul pe altul. E o legătură greu de explicat în cuvinte. E iubire pură, clară, iar ceea ce se întâmplă acum este orgoliu şi ego. Alexandru şi-ar dori de la ea să nu mai fie prăpăstioasă, să nu mai vadă lucrurile în alb-negru. Ioana îl vede pe Alexandru bărbatul ideal, dar ar vrea ca el să nu mai fie atât de încăpăţânat. Previziunea mea pentru acest cuplu este următoarea: Între ei nu se încheie totul aici! Afirm cu convingere că cei doi sunt o pereche bună, numai că ambii se află în perioade diferite. Alexandru Papadopol se află într-un interval în care este susţinut negativ de astre, de unde şi accesele sale de orgoliu. El nu poate vedea clar lucrurile şi simte ca în mijlocul unei explozii. Nu este sigur încă de ceea ce vrea şi acţionează din orgoliu, forţat de circumstanţe.”, a mai declarat astrologul.

Cine e de fapt Sorina, fetita luata cu mascatii de la familia ei! Motivul pentru care 122 de familii au refuzat sa o adopte

Pagina 1 din 1