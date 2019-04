Scene șocante la PRO TV. Cătălin Moroșanu și-a luat la palme colega. Era toată lumea de față. Ce reacții au avut concurenții

Miss România 2016, Ioana Filimon, a fost eliminată de la Ferma. Ea a cedat în urma duelului. Cătălin Moroșanu a spus că i-a dat palme ca să își revină.





Ioana Filimon a dat de greu la Ferma. Aceasta a pierdut cel mai greu duel de până acum şi a fost eliminată din concurs.

Cu toate că avea experienţă și câştigase patru dueluri deja, ea nu a fost victorioasă de data asta. Ioana Filimon avea și susţinerea altor concurenţi.

„Chiar la ultima probă, frate... mai avea doi paşi şi câştiga, atunci a cedat. Eu am făcut tot ce a ţinut de mine să o îmbărbătez. I-am dat şi palme, frate, să-şi revină!”, a spus Cătălin Moroşanu.

Totuşi, probele de forţă s-au dovedit a fi prea dificile.

„Cred că am arătat că sunt muncitoare şi că pot duce la bun sfârşit câteva sarcini, şi că pot câştiga şi dueluri. Am arătat tuturor că dacă o femeie a câştigat câteva concursuri de Miss nu înseamnă că e bună doar să stea pe podium şi să zâmbească. M-am bucurat de fiecare clipă, iar cel mai greu moment a fost când m-am certat cu Brigitte. Acum că am plecat parcă n-a fost totuşi chiar aşa de greu“, a spus, printre lacrimi, Ioana Filimon.

Trei dintre edițiile reality-show-ului „Ferma” au fost amendate de CNA cu 10.000 de lei pentru injurii și limbaj cu conotații sexuale. Este vorba despre două ediții în care două concurente din „Ferma”, Brigitte și Claudia și-au adresat cuvinte grele, și o ediție în care concurenții au vorbit despre sex oral (dacă le place sau nu).

„Îmi place oralul foarte mult. De aceea în această seară aș dori să vă întreb ce părere aveți despre sexul oral?”, le-a spus Vali Bărbulescu, colegilor de emisiune.

Prezentă în fața membrilor, nici reprezentanta postului n-a putut să folosească sintagma „sex oral”.

„Discuția respectivă, referitoare la…., vă spun opinia colegilor, a fost fără conținut dăunător, toți cei intervievați de către Vali Bărbulescu fie nu au răspuns, fie au vorbit despre alte subiecte fără conotație sexuală. Fără a lua în calcul dialogul respectiv, care este discutabil dacă e dăunător sau nu, restul conținutul a fost difuzat în limbaj corespunzător, nu s-a insistat în a prezenta un subiect dăunător minorilor. Se consideră că încadrarea la 12 ani este corectă având în vedere numărul mic de scene.”, a declarat reprezentanta postului.

De asemenea, CNA a ținut cont de o altă ediție a emisiunii, din 17 februarie, în care Claudia, concurentă în emisiune a vorbit despre o altă concurentă folosind termeni precum:

„Auzi, golancă, perversă, (bip!) Să nu mai îndrăznești să mai vorbești despre mine! …Te transport direct la spitalul 9. Că ești caz de psihiatrie! Golancă infectă! Golancă, perversă, nebună, centuristă infectă! (…) Să se ducă pe centură, la ea acasă! Să scoată silicoanele din (bip!) și din față!”

Radu Herjeu, membru CNA, a fost cel care a propus sancțiunea, care a explicat că a ținut cont și de faptul că Ferma este una dintre cele mai urmărite emisiuni de pe Pro TV.

