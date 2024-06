Social A murit un celebrul poet: Ioan Es. Pop







Uniunea Scriitorilor din România a anunțat că poetul Ioan Es. Pop a murit. El s-a născut la 27 martie 1958, în Vărai, Maramureş, și a scris numeroase cărți care au ajuns la inima cititorilor. Mircea Cărtărescu l-a numit „unul dintre cei mai importanţi poeţi români din ultimele decenii”.

Darius Pop a anunțat primul acest lucru: "Cu profundă durere vă anunț de trecerea în neființă a unchiului meu drag, Ioan Es. Pop. A fost un mare poet, un spirit rafinat și un om de o sensibilitate aparte, care a lăsat o amprentă inegalabilă în literatura română și în inimile noastre, fiind unul dintre cei mai importanți poeți ai României. Ne este greu să ne imaginăm lumea fără el, dar suntem recunoscători pentru tot ceea ce ne-a oferit prin versurile sale. Moștenirea sa literară va rămâne vie și va continua să inspire generații întregi.Fie ca amintirile frumoase și cuvintele sale nemuritoare să ne amintească mereu de poezia vărăianului “ închis într-un Ieud fără ieșire”.

Dumnezeu să te ierte și să te odihnească printre geniile României, “ unchiu’ poetu’ “! Ioan Es. Pop

când eram mic, visam să fiu și mai mic. mai mic decât masa, mai mic decât scaunul, mai mic decât cizmele mari ale tatălui. cât un cartof, atâta mă visam. pentru că primăvara pe cartofi îi pu- neau în pământ și gata, până toamna nu-i mai necăjeau. mă visam în cuib, printre ei, dormind cu dulceață-n întuneric, întorcându-mă pe-o parte și pe alta vara iar apoi căzând din nou în somn. și toamna să mă trezesc tot nedormit și tot nespălat ca frații mei și când să dea cu sapa-n noi, să sar deasupra și să le strig: nu mai săpați, nu mai săpați, căci vin acasă de bunăvoie, dacă-n primăvară mă puneți la loc. și primăvara să fiu primul pe care îl aruncă înapoi în cuib și tot așa, să rămân să dorm mereu, din cuib în pivniță și din pivniță în cuib, ani mulți, neîntors și uitat. Cheltuielile Guvernului, periculoase pentru România. Comisia Europeană cere măsuri urgente Cum fura Coldea milioane de euro din fonduri europene. Scene desprinse parcă din filme

Ioan Es. Pop a scris numeroase poezii

Printre cărţile publicate: Ieudul fără ieşire, Editura Cartea Românească (CR), 1994, Premiile pentru debut ale Uniunii Scriitorilor din România (USR) şi din Republica Moldova; Porcec, CR, 1996; Pantelimon 113 bis, CR, 1999, Premiul Academiei Române, Premiul USR, Premiul pentru Poezie al Oraşului Bucureşti; Petrecere de pietoni, Editura Paralela 45, 2003, Premiul USR; Unelte de dormit, CR, 2011, Premiul „Cartea de Poezie a Anului 2011”, oferit de Fundaţia Naţională pentru Ştiință şi Artă din București; Premiul Radio România Cultural; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; 1983. Marş / 2013. Xanax, Editura Charmides, 2013; Arta fricii, Editura Charmides, 2016, Premiul „Scriitorul lunii iulie 2016” al USR – filiala Iaşi, Un somn pe scaunul electric, Editurile Tracus Arte și Charmides, 2020.

Talentul său a fost apreciat și în străinătate

În alte ţări: Ieud utan utgang, Ed. Tranan, Stockholm, Suedia, 2009; Sans issue, Ed. L’Oreille du Loup, Paris, Franța, 2010; No Way Out Of Hadesburg, Ed. Universităţii Plymouth, Marea Britanie, 2011; El Ieud sin salida și No Exit, Ed. Baile del Sol, Tenerife, Spania, 2011; Nem mertem kiáltani soha, Ed. AB-ART, Slovacia, 2012; Ieud bez wyjścia i inne wiersze, Fundacja Pogranicze, Polonia, 2013; Assedegats. Dos poetes transsilvans: Ion Mureşan i Ioan Es. Pop, AdiAedicions, Mallorca, Spania, 2016; Un giorno ci svegliamo vivi. Ieud senza uscita, Ed. Valigie Rosse, Italia, 2016; Адът без изход (Adat be izhod), Editura DA, Sofia, Bulgaria, 2016; Mundos lívidos, Editura Pen Press, New York, 2020 (în limba spaniolă).

Ioan Es Pop a fost premiat pentru munca sa

Ioan Es. Pop fost laureatul primei ediţii (2009) a Premiilor „Niram Art” de la Madrid. Radiodifuziunea Suedeză l-a desemnat Poetul Lunii August 2010. Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova i-a acordat, în anul 2012, Premiul „Primăvara Europeană a Poeţilor”.

În 2016, la Veneția, Italia, i s-a decernat Premiul „Ciampi Valigie Rosse”, pentru volumul Un giorno ci svegliamo vivi. În octombrie 2019, marele poet a câștigat Marele Premiu „Cununa de Lauri” de la Alicante (Spania), la ediția a noua a Turnirului de Poezie organizat de Uniunea Scriitorilor din România, potrivit radioromaniacultural.