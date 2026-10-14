Sistemul energetic național trece printr-o etapă substanțială de extindere și modernizare. Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei a dat undă verde unui pachet important de autorizații și licențe destinate noilor unități de producție și stocare a energiei electrice. Pe lângă dezvoltarea infrastructurii electrice, autoritatea de reglementare a aprobat extinderi ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a actualizat regulile de funcționare a piețelor de profil.

Deciziile recent adoptate vizează atât punerea în funcțiune a unor proiecte fotovoltaice și eoliene, cât și integrarea unor sisteme moderne de stocare a energiei, absolut necesare pentru echilibrarea rețelei naționale.

„În şedinţa Comitetului de Reglementare al ANRE din 13 octombrie 2026 au fost aprobate 11 autorizaţii de înfiinţare pentru noi capacităţi energetice, cu o putere totală de 203,697 MW, dintre care: capacităţi fotovoltaice cu o putere de 26,763 MW, instalaţii de stocare adăugate cu o putere de 6,43 MW cu o capacitate de stocare de 7,74 Mwh şi instalaţii de stocare stand-alone cu o putere de 170,504 MW cu o capacitate de stocare de 464,759 Mwh”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.

Pe lângă permisele de înființare, instituția a acordat și actele necesare pentru exploatarea comercială a altor obiective deja finalizate sau intrate în faza operațională.

Conducerea Autorităţii precizează că au mai fost aprobate 3 licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, cu o putere instalată totală de 208,385 MW, dintre care capacităţi fotovoltaice cu o putere instalată de 16,385 MW şi capacitate eoliană cu o putere instalată de 192 MW.

Activitatea de reglementare din cadrul ședinței a vizat și sectorul gazelor naturale, unde s-au confirmat autorizațiile pentru dezvoltarea infrastructurii de distribuție în comunități locale din trei județe ale țării, respectiv Hunedoara, Brăila și Buzău.

În paralel, autoritatea a adus ajustări cadrului normativ care guvernează tranzacțiile cu energie electrică. Au fost actualizate procedurile operaționale privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare și ale Pieței Intrazilnice, instrumente esențiale pentru menținerea fluenței și transparenței tranzacțiilor pe piața angro.

Membrii Comitetului de Reglementare au stabilit, de asemenea, indicatorii financiari de referință aplicabili energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență. Au fost calculate și validate bonusurile destinate centrelor de producție care beneficiază de scheme de sprijin, alături de prețurile de referință pentru anul 2027.

Nu în ultimul rând, ANRE a aprobat valorile de referință pentru energia termică livrată în sistemul centralizat (SACET) de către centralele cu unități de cogenerare neincluse în schemele de sprijin. Aceste plafoane de preț urmează să fie aplicate în perioada noiembrie–decembrie 2026, precum și pe parcursul primului semestru din 2027.