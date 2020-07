În primele ore ale dimineții de miercuri, circa 90 de imigranți clandestini au fost pescuiți pe Canalul Mânecii și aduși în portul Dover de către Royal National Lifeboat Institution (RNLI) și British Border Force, după ce au efectuat o traversare periculoasă, venind din Franța.

De la începutul anului, peste 2.658 de imigranți ilegali au fost oficial aduși în porturile britanice, în acest mod, o cifră la care trebuie adăugate persoanele debarcate miercuri, scrie Breitbart.

Pentru comparație, în tot anul 2019, numărul imigranților ilegali a fost de numai 1.890.

Liderul Brexit Party, Nigel Farage, a comentat evenimentul afirmând că „invazia continuă”, și adăugând că „90 au ajuns deja la Dover. O ambarcațiune a ajuns pe plaja de la Hastings și peste 30 de imigranți ilegali au fugit.”

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 15, 2020