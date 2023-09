Învățământul duce lipsă de profesori calificați. Deca trage speranță la legile lui Iohannis

Învățământul duce lipsă de profesori calificați, iar ministrul Educației, Ligia Deca confirmă. Sistemul educațional este ocolit de persoanele cu pregătire didactică care aleg cariere în alte domenii. Acest lucru se datorează, în mare parte, politicilor incoerente în acest domeniu. Mulți ani, sistemul educațional a fost bătaia de joc a politicienilor. Aceasta deși foarte mulți dintre cei care au ajuns în parlament sau în guvern sunt din breaslă.

Chiar anul acesta, politicienii au dat dovadă de lipsă de respect față de cadrele didactice care au protestat împotriva politicilor salariale. După ce le-a promis o lege a salarizării care să le satisfacă toate revendicările, până pe 15 iulie, coaliția PSD – PNL, și-a încălcat angajamentele asumate.

Legea trebuia finalizată, așa cum și-au asumat, în timpul protestelor din vară, politicienii PSD și PNL, până la 1 septembrie. Termenul a fost depășit și nimeni nu pare interesat ca acest act normativ să fie finalizat. A fost doar o promisiune lipsită de conținut, pe care coaliția de guvernare a făcut-o la disperare. În momentul în care exista temerea ca profesorii să înghețe anul școlar, iar examenele naționale să fie suspendate.

Acum, cu câteva zile înainte de începerea unul nou an școlar, ministrul Educației, Ligia Deca, învățământul duce lipsă de cadre didactice calificate. Tinerii nu mai sunt atrași de o carieră didactică. Aceștia preferă alte locuri de muncă, mai bine plătite și unde sunt tratați cu mai mult respect.

Peste 3.400 de cadre didactice vor merge la catedră deși nu au studii corespunzătoare postului. Ligia Deca a confirmat acest eșec al sistemului pe care îl conduce. Ea spune că în trecut situația era și mai gravă. Situația se perpetuează, însă de mai mulți ani. Învățământul duce lipsă de profesori calificați și nu există speranțe că acest lucru se va schiba curând.

„În acest an școlar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, situația pe care o am, actualizată, este 3.440, față de 5.233, cât am avut în anul școlar 2022-2023”, a spus Ligia Deca.