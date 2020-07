Zeci de persoane nu au mai ținut cont de regulile distanțării fizice și s-au călcat în picioare în curtea unui bărbat dintr-o localitate gălățeană. Evenimentul a avut loc în timpul unei întruniri religioase, iar participanții au stat apropiați unii de ceilalți, nerespectând regulile impuse în această perioadă.

Și primarul localității a luat parte la această acțiune, iar organizatorul a fost amendat cu suma de 15.000 de lei. De asemenea, fiecare participant a primit o sancțiune de 2.500 de lei, conform Antena 3.

Aproximativ 200 de persoane s-au adunat la evenimentul respectiv. „Doamne, potoleşte furtuna din familiile noastre. Amin! Doamne, scapă-ne că pierim! Amin”, au strigat cei prezenţi la întrunirea religioasă. În acest caz, oamenii legii continuă cercetările pentru a îi trage la răspundere pe toţi particanţii.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, vorbea săptămâna trecută despre românii care nu iau în serios problemele create de coronavirus. „Atât timp cât avem acele curente negaţioniste, cât avem acea bagatelizare a celor trei, patru luni prin care am trecut împreună şi toată lumea a respectat nişte reguli, este destul de greu. Rămâne ca noi, la nivelul nostru, la Ministerul Sănătăţii, dumneavoastră ca media, să aducem în imagine ce se întâmplă şi care este această faţă adevărată a infecţiei cu coronavirus.

Trăim un moment dificil, dar dacă am fi numai noi am spune că suntem subiectivi. Dacă ne uităm în toată Europa şi în toată lumea nu avem cum să mai fim subiectivi. Am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectând nişte reguli sau instigând să nu respectăm nişte reguli”, a spus Tătaru.

„În acest moment, nu avem perspectiva unei stări de urgenţă, dar starea de alertă se va menţine atâta timp cât vom reuşi să gestionăm să mergem pe acea pantă descendentă. Nu m-aş putrea gândi cam când ar trebui să vină o stare de urgenţă, m-aş gândi cum am putea face ca toţi dintre noi să ne respectăm partea noastră de treabă”, mai afirma minsitrul Sănătății.