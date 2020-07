Adrian Năstase a vorbit în emisiunea „Întrebări esențiale”, difuzată pe EvZ TV, despre duplicitatea guvernanților actuali. Acesta a spus cu subiect și predicat că lipsa de încredere a populației a dus, inevitabil, la teoriile conspiraționiste despre pandemia de coronavirus.

Adrian Năstase: „Întotdeauna am crezut că faptele sunt mai importante decât vorbele, în politică. Și, de asemenea, exemplul personal. Eu am văzut o anumită duplicitate a guvernanților actuali.

Năstase vorbește pe larg despre exemplul personal. Responsabilitatea măsurilor de protecție impuse de Guvern nu e neapărat vizavi de autorități, cât față de familie și oamenii dragi.

„Eu am la mine, în permanență, o mască. De exemplu, dacă merg la Cornu, la diferite magazine, am mers, am cumpărat materiale de construcții, am mai fost la alimentară sau nu știu ce, îmi pun masca întotdeauna. Lucrurile acestea trebuie respectate.

Distanța? Bun, probabil că uneori nu reușesc să calculez exact cei doi metri, dar încerc, pe cât este posibil, pentru că sunt conștient și de responsabilitatea mea, nu neapărat față de Guvernul care cere lucrul acesta, ci față de copii mei, față de nepoții mei. Și atunci, nevoia de responsabilitate trebuie să vină și din această nevoie și, de aici, exemplul personal, care, din partea politicienilor este necesar.