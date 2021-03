13,14 martie

Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată… HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade. Pe 14 martie s-au născut Johann Strauss, Albert Einstein, Michael Caine, Rita Tushingham, Alexandru Macedonski, Aurel Giurumia, Iurie Darie, Carmen Galin, Cecilia Cuţescu-Stork.

Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia, iar, pe 14 martie, sunt Sfinţii: Benedict de Nursia şi Alexandru preotul din Pidna Nimic în ”Kalendar”.

O notă specială modelului meu de viaţă, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 114 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907.

Sunt multe de spus, multe de povestit. Cum a reuşit Mircea Eliade să-mi schimbe viaţa şi să mă trimeată în Orient, când eu doream să rămân în Canada! Am stat de vorbă doar de două ori, poate nici zece ore, în total, dar mi-a schimbat viața! Pe la sfârșitul anilor 70, cred că după cutremur, la Chicago.

Mi-a dat, la despărțire, două pipe, fumate un pic de el. Una am lasat-o la un bijutier hapsân de pe strada Mihai Eminescu din București, coada, tubul care trebuia întărit cu un inel de argint. Nu a vrut să-mi elibereze comanda pentru că nu mai aveam bonul, cu toate că plătisem un avans de 50 de lei. Am făcut puțin scandal și am zis că este un semn, așa că am îngropat furnalul, ce mai rămăsese din pipă, sub un nuc imens de la mine din curte. L-am îngropat pe Mircea Eliade, amintirea lui, cu toate că el a ținut să fie incinerat.

Mai am o pipă de la el, una mai mică, când mi-a dat-o a râs de mine, a spus că am mâini prea mici, de fată, așa că mi-a dat pipa aceasta deosebită pe care o am în față. Este foarte interesantă, se poate așeza pe masă, fără să se răstoarne, Eliade a văzut că am mișcări repezite, de Geamăn. Dar, mai mult ca orice Mircea Eliade, la despărțire, mi-a dat un sfat: ”Radule, nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii!” Sunt multe de spus, multe de povestit, dar ceva nu-mi dă pace: oare de ce Jean Culianu a fost asasinat exact de ziua mea de naştere? Bună întrebare!

Ziua de 14 martie este considerată ca ziua numărului Pi = 3,1415926535… poate unde tradiţia iniţiatică consideră 14 martie ca prima zi de primăvară, o primăvară care revine mereu, mereu repetând un ciclul cosmic, dar mereu altfel. Dar explicaţia este mult mai simplă: martie, 14, adică 3.14, numărul Pi!

Mereu, în corespondența mea, zilnic, există cel puțin o ofertă de carte nouă. Probabil că nu-știu-ce inteligență artificială a hotărât că sunt dintre cei care cumpără cărți. Ieri, de exemplu, am primit trei oferte. Una dintre ele mi-a atras atenția. ”The Compensation Buerau” scrisă de Ariel Dorfman. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată… Acum 50 de ani am scris ceva similar, tot într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Biroul de compensații se ocupa cu oferirea de satisfacții, compensații, celor care mureau foarte tineri, nedrept, în accidente inutile, sau victime ale crimelor și războaielor. În viziunea mea anagajații biroului de compensații se întorceau în timp ca să ofere ceva bun, o trăire plină de satisfacție celor condamnați de destin, fără să schimbe lanțul temporal.

Situația aceasta mi-a amintit de un film SF, de fapt mai mult o comedie, așa a ieșit, dintr-un film de categoria B, cu nave cosmice de carton, fete dezbrăcate, lasere, monștrii extratereștrii și un erou blond care împușca tot, chiar și pe regizor. Jucat extrem de prost, ce mai, o comedie. Nu, nu era ”Barbarella” chiar nu țin minte toate ororile celei de a șaptea arte.

Mi-a rămas în amintire pentru că pe o planetă, într-o galaxie îndepărtată (unde am mai auzit asta?) aterizează, bun, coboară pe sol, aterizat se poate spune numai pe Terra, o navă de extratereștrii, aceiași remarcă cu Terra, dar o să supraviețuim dacă o să folosim cuvântul. Regele local strânge armata, guvernul, curtea regală, poporul, pe toată lumea și îl pune pe astrolog să vadă ce vor extratereștrii. De ce eu, Sire? întreabă astrologul, care probabil că nu asculta epic music, ca să-l facă mai curajos. Pentru că tu te ocupi cu stelele și cu ce spun ele, ăștia au venit din stele, așa că du-te repede și vezi ce vor, a motivat regele și eu îi dau dreptate, pentru o comedie SF, merge!

Problema extratereștrilor apare, pregnant, în literatură, odată cu capodopera lui H.G.Wells ”Războiul lumilor” în care marțienii vor să ocupe pământul, dispunând de o tehnologie superioară, dar cedează în fața microorganismelor din aer, față de care erau vulnerabili. Mai sunt și alte încercări, înainte, dar nu au avut același impact la public, mai ales după transpunerea pentru radio de Halloween, a anului 1938, a lui Orson Wells. De exemplu, nu îmi amintesc ca Jules Verne să fi tratat problema extratereștrilor.

Între cele două războaie mondiale și până prin anii 70 a fost epoca de aur a SF cu subiecte space opera and aliens. Americanii și britanicii conduceau copios fenomenul, dar nici sovieticii nu se lăsau mai prejos. De exemplu acum citesc, mărturisesc, cu mare plăcere, trilogia ”Starwolf” a lui Edmond Hamilton, niște cărți vechi-vechi pe care le-am despachetat de abia acum. Pline de tot felul de extratereștrii. Sau, Ivan Efremov cu al său ”Cor Serpentis”, o carte de referință privind contactul cu extratereștrii și aspectul lor.

Pe lângă modelul umanoid din care fac parte și ocupanții OZN-urilor, little green men, mai sunt o largă gamă de posibile înfățișări ale extratereștrilor. Monștrii, fără nicio îndoială, gata să distrugă populația și așa prea numeroasă, a Pământului. Wishful thinking!

Uneori, problema extratereștrilor se amestecă cu explicarea originii omului. Umanii au venit pe Pământ de pe altă planetă! Cei care susțin această teorie nu uită să mențineze de missing link, adică nu există nicio legătură între primatele superioare de pe Pământ și om. Bun, dacă ar fi să luăm de bun ceea ce spun unii savanți, problema missing link, nu a existat niciodată, a fost inventată de oamenii de știință creștini ca să arate că omul este o creație a lui Dumnezeu, fără nicio legătură cu animalele. Dacă citim titlul vreunui articol din presă, dintre cele mondene sau cu interlopi, parcă nu găsim nimic divin, nimic înălțător, sau transcedental.

Trăind de vreo zece ani în pustnicie, în România profundă, am realizat că te poți înțelege cu localnicii până pe la ora 11 ziua, după aceea ei dau pe gât prima cană de țuică, și nu se mai opresc. Un extraterestru ar constata că în starea lor permanentă de ebrietate sunt mai aproape de maimuțe, decât de Dumnezeu!

Extratereștrii? Dar dacă suntem SINGURI în toate galaxiile și doar ne facem vise, ca orice ființă socială, că putem avea prieteni și dușmani? A existat întotdeauna această dorință, speranță de a nu fi singuri, disperat de singuri. În antichitate cerul era populat de zei, în evul mediu de legiuni de îngeri. Superiori spiritual. Acum ne închipuim extratereștrii. Superiori tehnologic.

Totuși, mă întreb dacă nu cumva suntem o specie ocolită, pusă la index, dacă nu cumva noi suntem extratereștrii. Aduc în sprijin marea rezistență a omului. Așa este, omul poate rezista la o plajă de aproape o sută de grade Celsius, experiențele infamului doctor Mengele au arătat aceste calități umane, are o mare rezistență la lovituri, mâinile și picioarele pot deveni arme mortale, întrebați-l pe Chuck Norris.

Și, avem bomba. Și nu ne-am sfiit să anunțăm toate galaxiile! Pe sonda Voyager care a părăsit sistemul solar pe lângă desene înduioșătoare mai este unul: fisiunea unui atom. Adică, băi extraterestrule stai frumușel pe coda matale și nu ne mai plictisi, avem bomba atomică. Dacă potențialii extratereștrii au monitorizat emisiunile de radio și televizor de pe Pământ, multe se pierd în spațiu, nu sunt reflectate de ionosferă, de când cu sateliții de rdiocomunicație geostaționari, au cam realizat ce fel de maimuțe isterice și războinice locuiesc pe Pământ. Hic leones!

Mai există o variantă veche, de când lumea. Omul este prima ființă rațională din Cosmos, de aici începe totul. Poate au mai fost încercări pe Pământ, civilizații pierdute, vârstele de aur, argint și aramă, de fier, semizeii. Obiectele anacronice sunt mărturie, tehnologie găsită în straturi geologice compacte, vechi de milioane de ani. Dar de aici, de pe Pământ, poate începe marea poveste a extratereștrilor. Suntem în pragul suprapopulării și a epuizării resurselor. În timpul vieții mele criza a devenit evidentă. Metalul înlocuit de plastic, hainele de in și bumbac înlocuite de fibre plastice, alimentele hrănitoare și gustoase înlocuite de organisme mutate genetic, care numai Dumnezeu știe de ce sunt în stare. În orice caz, nu au niciun gust. Colac peste pupăză, pandemia, care arată suprapopulația, că numărul oamenilor de pe Pământ a depășit nivelul critic, în raport cu nivelul tehnologic și științific.

Suntem obligați să devenim extratereștrii, Pământul nu ne mai rabdă mult, vorbind în termeni de generații! Întâi Marte, apoi sateliții lui Jupiter, poate, Venus. Expansiunea, explorarea spațială care o să vină, nu este mai mare, sau mai mică, decât descoperirile geografice din secolele XIV-XV! O să avem și motorul mezonic, caravela secolului XXI, poate chiar motorul gravitațional, o să se stabilească porțile cosmice de teleportare, Stargate, o să se navigheze prin găurile de vierme la distanțe de neimaginat, o să explorăm Cosmosul.

Uitați-vă în urmă, câte descoperiri, câtă tehnologie avem numai din ultima sută de ani. Cred că peste o altă sută de ani un zbor până la Aldebaran o să fie ca și cursa București-New York! Pentru că, nu toate maimuțele de pe Pământ beau țuica cu cana! Mai sunt și cei ca Elon Musk.

Acum, fiind ziua în care îl pomenesc cu recunoștință și respect pe profesorul și modelul meu de viață, Mircea Eliade. După ce am aprins o lumânare în memoria sa, este o lumânare Sf. Rita care arde două săptămâni, nu pot decât să recitesc o carte scumpă mie, ”India”. Un exemplar rar, din anul 1934, de la Editura ”Cugetarea”.

Cu certitudinea, sacră sau profană, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13,14 martie 2021

BERBEC Un weekend mai deosebit, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Fii împreună, aprope, de cei dragi! Sâmbătă, o veste, sau o întâlnire, îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film, sigur, online sau la un club e bucătărie de bloc pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. Sâmbătă, o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Duminică poţi ameliora confortul tău, pentru că eşti într-o stare senină şi în formă bună. Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. În general, trebuie să acorzi mai multă atenţie odihnei, să dormi mai mult!

GEMENI În weekend eşti vulnerabil la capricii inutile. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pierde timpul şi banii! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, ceea ce te face să-ţi aminteşti de lucruri plăcute.

RAC O parte din zodie se pregăteşte pentru primăvară. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Un weekend aglomerat, dar plăcut. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti…

LEU Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu spiritul specific leonian îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând chiar cu acest weekend. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre leoniană în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

FECIOARĂ Nu tot ce este adevărat este necesar să fie făcut public, ţine minte şi vei evita multe neplăceri şi discuţii care nu te avantajează. Astăzi mai multă discreţie şi de ce nu, puţină viclenie! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole şi dificultaţi fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti!

BALANŢA Datele din presă sunt contradictorii. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Sâmbătă, continuă pe drumul ales. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, pe Netflix, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi. Şi tu doreşti armonie!

SCORPION Eşti dezorientat de veştile primite de la prietenii din străinătate dar eşti avantajat de conjunctura astrologică. Stelele spun că nu-i nimic, să continui cu programul tău obişnuit de weekend! O zi obişnuită de sâmbătă, plată, poate plictisitoare. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la frigul încă prezent, la schimbările bruşte de temperatură. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

SĂGETĂTOR În acest weekend ai probleme cu cumpărăturile. Adică, cu banii! Tu, însă, ca un centaur isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele pe care, poate, le mai ai, sau banii din familie… Sâmbătă vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Duminică afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, centaurii cei rapizi, dar nesăbuiţi, ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza!

CAPRICORN Cu toate că ţi-ai programat din timp weekendul aceasta pentru cumpărături de primăvară, ceva, din fericire nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile. Seară culturală, la un spectacol bun, online! Sâmbătă poţi avansa în rezolvarea problemelor sentimentale. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize păguboase şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn.

VĂRSĂTOR Weekend de aprovizionare! Însă, nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra obiecte importante, mărfuri de calitate! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează probleme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu relaţiile sentimentale, cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune.

PEŞTI În acest weekend poţi convinge cu uşurinţă. Dar, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Weekend de culturală şi artă! Sâmbătă vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru tine, un „naş” sau un protector din familie, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, (zodii de foc sau aer, în general) te poate ajuta, probabil sâmbătă. Duminică este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. Dividende garantate!