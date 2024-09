International Întorsătura „suveranistă” a Ligii Nordului la Pontida, unde sunt invitaţi Orbán și Wilders







În ediția din 2023 a tradiţionalului miting anual al Ligii Nordului de la Pontida, în provincia Bergamo, invitatul de onoare a fost Marine Le Pen.

Viktor Orbán la Pontida

De data aceasta, evenimentul va avea loc pe 6 octombrie, iar „Papa străin” invitatul special al Ligii pe scena amenajată pe terenul sacru din Pontida va fi Viktor Orbán.

Anunţul a fost făcut deja oficial de Matteo Salvini pe profilul său de Instagram: „Orban are să vă spună ceva. Ne vedem duminică, 6 octombrie, la Pontida, pentru o zi a securității, libertății și democrației”.

În video apare apoi premierul maghiar care repetă în engleză: «6th of October seeing in Pontida». Celor doi li s-a alăturat în ultimele ore liderul PVV-ului olandez de ultra-dreapta, Geert Wilders: „Sunt foarte bucuros să particip la mitingul de la Pontida împreună cu dragii mei prieteni și aliați Matteo Salvini și Viktor Orban”.

O confirmare directă și oficială care pune capăt valului de zvonuri care presupuneau doar o participare formală la evenimentul Ligii Nordului, fără participare fizică.

Dată plină de semnificații

În schimb, dacă în următoarele zile nu vor exista surprize, Orbán va avea șansa de a vorbi în faţa membrilor Ligii Nordului care se vor reuni la Pontida, cu ocazia congersului anual al partidului.

Odată cu intervenția liderului maghiar, aflat în centrul multor controverse pentru pozițiile sale heterodoxe privind principalele dosare europene (începând cu cel privind imigrația), se accentuează întorsătura suveranistă a celei mai importante și mai iconice întâlniri a Ligii.

Deja alegerea datei (ajunul aniversării bătăliei de la Lepanto, în amintirea victoriei asupra flotei musulmane) avea un sens precis. Iar invitația către Orbán închide cercul, Salvini subliniând deja că la Pontida va fi relansată lupta împotriva imigrației ilegale.

Dosarul lui Salvini, discutat la Pontida

Mai ales că mitingul de la Bergamo va avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de mult aşteptata sentință a procesului Open Arms, unde fostul ministru de Interne este inculpat, cu o cerere de pedeapsă de 6 ani.

Pe scena de la Pontida se va vorbi mult despre asta, în plus, secretarul a mobilizat întregul partid, care weekendul trecut a montat peste o mie de foișoare în toată Italia în sprijinul bătăliei sale pentru „apărarea frontierelor”.

Rămâne de văzut cum va fi primit Orbán. Marine Le Pen a primit aplauze la scenă deschisă și aprecieri. Liderul maghiar este preţuit de cea mai dură aripă a Ligii, reprezentată de secretarul adjunct Andrea Crippa și de cei mai fideli oameni ai lui Salvini.

Puţin mai călduţ însă consensul, dacă nu chiar disidența administratorilor din teritorii, iritaţi de bătăliile ideologice şi interesați de rezultate concrete. Mitingul de la Pontida va fi un test excelent pentru a verifica adevăratul grad de „suveranitate” al Ligii Nordului.

(Articol de Cesare Zapperi, Il Corriere della Sera; Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMANIA)