Dorian Popa (32 de ani) este îndrăgit cel puțin de 2 milioane de internauți. Dar el apare și în mai multe emisiuni tv, cântă și joacă în telenovele.

“Sunt șaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreț și vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe YouTube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place și la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viața mea. Trebuie să fii cât mai natural, mai real. Câștig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram și în jur de 20-25.000 de euro de pe YouTube”, a spus Dorian Popa, la podcastul “Acasă la Cătălin Măruță”.

Artistul a dezvăluit că s-a răsfățat cumpărându-și încă o mașină de lux cu care să șocheze oriunde s-ar duce. El și-a făcut cadou un Mercedes EQC ce valorează între 85 și 90 de mii de euro.

”A ajuns în familia Popa. Doamne, ce frumoasă e! Uite-o! Mânca-o-ar tata! Uite spatele ăsta ce frumos e! Și acum să vedeți interiorul. Ia vezi, tată!”, a spus într-un Instastory Dorian Popa.

Dorian Popa, atacat de Oana Zăvoranu

Figuri de vedetă! Dorian Popa a fost atacat de Oana Zăvoranu, alături de care a filmat pentru serialul ”Sacrificiul” de la Antena 1. Actrița a spus că este ”tăticul mocangiștilor”. L-a acuzat că a făcut scandal într-un magazin de parfumuri pentru că nu i s-a oferit nimic gratuit, ci doar o mică reducere.

“E tăticul mocangiștilor! A apărut la un moment dat în 2011, în ceva ce nu mai ține nimeni minte. L-am văzut într-o provocare când mânca mâncare de cățel. Eu vă spun o chestie pățită de mine. Aveam o filmare și purta niște adidași care costă vreo 1.000 și ceva de euro perechea.

La un moment dat, îl vedeam în fiecare zi că schimbă perechile de două-trei ori pe zi. L-am întrebat: «Băi, nene, câte perechi ai?» Și îmi zice el: «Am la portbagaj toate perechile». Mie, personal, mi-a recunoscut că are fake-uri. Aveam probleme la filmare cu el, cum vorbea el, îi spuneam: de ce țipi la 8 dimineața?”, a spus Oana Zăvoranu.

Dorian Popa a crescut fără tată

Dorian Popa (32 de ani) a avut parte de o copilărie fără tată. Divorţul părinţilor lui, pe când avea doar 16 ani, avea să-i marcheze viaţa. Nu a putut să-şi ierte tatăl. Când a aflat că părintele lui s-a stins din viaţă, artistul nu a putut merge la înmormântare.

În 2006, părinţii lui aveau să divorţeze.”Când s-au despărţit ai mei, eu aveam vreo 14-15 ani, iar fratele meu, Ciprian,16-17 ani. Lucrurile nu au mai mers din partea tatălui meu. Au împărţit atunci la partaj jumătate -jumătate. Tata aşa a vrut să facă şi cu copiii. Voia neapărat ca eu să merg la el. Eu am refuzat, aşa am simţit atunci că trebuie să stau cu mama”, a declarat Dorian Popa, invitat la cea de-a doua ediţie a prodcastului “Acasă la Cătălin Măruţă”

Odată cu apariția lui în “Pariu cu viața”, telenovela de la Pro TV, Dorian Popa s-a trezit cu un mesaj de la tatăl său, după ani mulți de tăcere. “Mi-a dat un mesaj după mulți ani, dar când știu cât rău i-a făcut mamei mele, câte tone de lacrimi a vărsat mama din cauza lui. Mi-a dat un mesaj când am ajuns celebru și mi-a zis doar atât: Felicitări!

Dacă mesajul începea cu “îmi pare rau” era altceva! Nu am putut să-i răspund la acel mesaj. Era cu un an înainte să moară. Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău, poate mulți o să mă judece. Pur și simplu nu pot să-l iert”, a mai povestit vloggerul.