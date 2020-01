30 ianuarie

Interzicerea tehnologiilor de recunoaștere facială. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 ianuarie s-au născut Franklin Delano Roosevelt, James Watt, Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Grigore Gafencu, Doina Spătaru.

Sinaxar, Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul.

„În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz si Ioan Gura de Aur. Aceasta sarbatoare semnifica unitatea crestinilor. Dupa ani de dispute intre comunitatile crestine, pe tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotarat in urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, in timpul imparatului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30 ianuarie sa fie ziua de cinstire comuna a celor trei ierarhi.

Pentru a recunoaste valoarea teologica a Sfintilor Trei Ierarhi, prin hotararea luata la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de invatamant teologic ortodox din intreaga lume.” Sursă Preot Sofian Boghiu.

Tradiţional, Filipii de iarnă, Trisfetiţele, Teclele.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, într-o săpătură arheologică, adâncă de mulţi metri, poţi să vezi succesiunea vârstelor oamului, straturi suprapuse de rămăşite neînsemnate, cioburi și unelte sparte, dar atât de importante în ochii savantului. Tot aşa poţi să vezi cu ochii minţii, cu sufletul şi inima, obiceiurile, tradiţiile, folclorul şi să „vezi” clar şi luminos suprapunerea în timp, dar în acelaşi spaţiu, a cel puţin trei calendare ale poporului român. Suntem vechi, pe aici, de am avut atâtea calendare, în mii de ani de existență.

Cele trei fetiţe, „trisfetiţele” – un motiv ce provine, probabil, din matriarhat, din paleolitic. Peste denumirea veche s-a suprapus, intenționat, termenul slavon creștin tri sfetite, trei sfinți, trei ierarhi. Pentru că, dragii moșului, creștinismul a fost impus prin părțilea acestea de slavi, pe calea dură.

Te-ar putea interesa și: