„Adelina si Cristi Chivu locuiesc in Milano, unde, in plina carantina, e cea mai grava situatie. Adelina mi-a povestit cum traiesc ei zilele acestea, care e atmosfera pe strazile milaneze, ce ii sperie, dar si cu ce isi umplu zilele de stat in casa. Fetele lor fac cursuri online, de mai bine de o saptamana nu mai ies din casa si au fost nevoiti aproape sa “invete” o noua viata. E o situatie exceptionala, cu care s-ar putea confrunta si Romania. Deocamdata, la noi e bine. Dar as vrea sa stim la ce sa ne asteptam. Traim vremuri speciale”, a scris Simona Gherghe în prezentarea interviului.

În ceea ce privește închiderea școlilor, Simona Gherghe susține această măsură și este înverșunată, deoarece autoritățile nu iau mai repede o decizie în acest sens.

„Bâjbâiala asta cu “închidem școlile” “hai să mai așteptăm” “nu e momentul” mi se pare total lipsită de responsabilitate. Ce ar trebui să primeze, acum, e sănătatea copiilor noștri. Nu trebuie să avem un număr alarmant de îmbolnăviri, ca să luăm o decizie care sigur ajută la prevenirea răspândirii virusului. Fără panică, da, încă nu e de speriat situația de la noi, dar ar putea deveni și încă foarte repede, dacă e să judecăm viteză cu care se transmite COVID-19”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

„Știu că pe mulți i-ar nemulțumi o astfel de măsură, că e și problema asta cu cine să-i lase pe cei mici, dar sănătatea copiilor trebuie să fie prioritatea! Asta e cel mai important. Și da, ar trebui sa înteleagă contextul și companiile și să fie permisive cu programul angajaților. Chiar e o situație specială, cu care nu ne-am mai confruntat până acum.

Calm și sănătate! Și nu uitați de regulile esențiale de prevenție, în principal spălarea mâinilor. Aș adăuga și strănutul în pliul cotului, nu în palme. Fetița noastră de 2 ani și 9 luni a deprins acest obicei”, a mai scris fosta prezentatoare.

